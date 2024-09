4 triệu chứng buổi sáng cảnh báo ung thư phổi

Thường xuyên thức dậy với cơn sốt, người đẫm mồ hôi, ho khan hay có máu trong đờm là những "cảnh báo đỏ" của bệnh ung thư phổi.

Nhiều triệu chứng xuất hiện khi thức dậy buổi sáng có thể cảnh báo phổi có vấn đề nguy hiểm. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Ung thư phổi, một trong 10 loại ung thư phổ biến nhất được tìm thấy trên toàn cầu, lại không có các triệu chứng rõ ràng và dễ nhận thấy.

Căn bệnh này được xem là một trong những "sát thủ thầm lặng", không có dấu hiệu hay triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Những dấu hiệu này chỉ bắt đầu xuất hiện khi ung thư lan rộng.

Tuy nhiên, việc biết trước các dấu hiệu cảnh báo có thể giúp bạn phát hiện kịp thời triệu chứng của mình nếu gặp phải.

Các dấu hiệu điển hình

Theo India Times, các triệu chứng điển hình của bệnh ung thư phổi bao gồm:

Nhiễm trùng ngực liên tục tái phát

Ho ra máu

Đau khi thở hoặc ho

Khó thở dai dẳng

Mệt mỏi kéo dài

Chán ăn hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân

Ngón tay cong hơn hoặc đầu ngón tay to hơn (ngón tay dùi trống)

Đau khi nuốt

Khò khè

Khàn tiếng

Sưng mặt hoặc cổ.

Nếu ung thư phổi lan sang các bộ phận khác của cơ thể, nó có thể gây ra các dấu hiệu như:

Đau xương (như đau ở lưng hoặc hông)

Thay đổi hệ thần kinh (chẳng hạn nhức đầu, yếu hoặc tê tay hoặc chân, chóng mặt, mất thăng bằng hoặc co giật), do ung thư lan đến não

Vàng da và mắt do ung thư lan đến gan

Sưng hạch bạch huyết (tập hợp các tế bào của hệ thống miễn dịch) như hạch ở cổ hoặc phía trên xương đòn.

Dấu hiệu thường xuất hiện vào buổi sáng

Theo The Healthsite, nếu bạn đang mắc ung thư phổi, cơ thể bạn có thể gặp 4 dấu hiệu điển hình dưới đây ngay khi thức dậy. Điều quan trọng là không nên bỏ qua các bất thường và bạn nên đi khám sớm nếu bất kỳ triệu chứng nào trong số này lặp lại với tần suất nhiều lần.

Sốt​

Theo Viện Y tế Quốc gia Mỹ, bệnh nhân ung thư phổi, đặc biệt là những người ở giai đoạn muộn, thường biểu hiện triệu chứng sốt. Điều này là do nhiễm trùng (bao gồm cả những trường hợp liên quan đến sốt giảm bạch cầu do xạ trị và/hoặc hóa trị), sau đó là sốt khối u do sự tiến triển của khối u.

Lo lắng và trầm cảm do ung thư có thể dẫn đến sốt tâm lý (liên quan đến căng thẳng).

Thức dậy ướt đẫm mồ hôi

Người có bệnh ở phổi có thể thức dậy trong tình trạng ướt đẫm mồ hôi. Một trong những nguyên nhân có thể là ung thư do sốt khiến cơ thể đổ mồ hôi quá nhiều để hạ nhiệt.

Thức dậy với thân nhiệt tăng, cơ thể ướt đẫm mồ hôi có thể báo hiệu nguy cơ ung thư phổi. Ảnh minh họa: Goodrx.

Ho khan

Ho khan (không có chất nhầy) kéo dài hơn 3 tuần có thể là dấu hiệu của ung thư phổi. Ho do ung thư phổi thường bắt đầu bằng ho khan kèm theo các cơn co thắt. Theo các nghiên cứu, ít nhất 65% số người mắc bệnh ung thư phổi bị ho dai dẳng vào thời điểm họ được chẩn đoán.

Có máu trong đờm

Đờm là một loại chất nhầy đặc được tạo ra trong phổi. Máu trong đờm cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư phổi.

Tuy nhiên, thông thường ung thư phổi thường không có dấu hiệu hoặc triệu chứng ở giai đoạn đầu nên khó phát hiện sớm. Dịch vụ Y tế Vương quốc Anh (NHS) giải thích hầu hết triệu chứng xuất hiện ồ ạt khi tình trạng bệnh tiến triển.

Tin tốt là có một số cách giúp bạn giảm nguy cơ mắc phải thủ phạm gây bệnh này. Trong đó, hút thuốc lá được coi là yếu tố nguy cơ lớn nhất đối với bệnh ung thư phổi, điều này khiến việc bỏ thuốc là cần thiết.

Ngoài ra, chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều trái cây và rau quả là chìa khóa giúp giảm nguy cơ mắc bất kỳ bệnh ung thư nào.