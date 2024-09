7 dấu hiệu cảnh báo phổi đang dần suy yếu

Viêm phổi: Nhiễm trùng ngực xảy ra ở các túi khí nhỏ hơn của phổi (phế nang) được gọi là viêm phổi. Khi tình trạng viêm, sưng xảy ra lớp niêm mạc bên trong phế quản - con đường mang không khí đi vào và ra phổi, dẫn đến viêm phế quản. Đường hô hấp bị sưng lên và tạo ra nhiều chất nhầy hoặc mủ làm tắc nghẽn đường thở và khiến bạn khó thở. Theo India Times, viêm phổi thường do vi khuẩn gây ra, còn viêm phế quản thường do virus gây ra. Đôi khi, nhiễm trùng ngực có thể do nấm gây ra. Ảnh: Clevelandclinic.