48 tiếng ở Hà Giang: Nghỉ dưỡng chuẩn quốc tế và khám phá vùng cao

14:00: Check-in tại Four Points by Sheraton Hà Giang. Sau chặng đường dài đến với Hà Giang, không gì tuyệt vời hơn là đặt chân vào không gian sang trọng của Four Points by Sheraton Hà Giang. Là khách sạn quốc tế đầu tiên tại địa phương, nơi đây mang đến sự kết hợp hài hòa giữa tiện nghi hiện đại và phong cách thiết kế mang hơi thở vùng cao. Ảnh: Đăng Nam Travelblog.