5 cách tự nhiên giúp xóa nếp nhăn khi cười

Nếp nhăn khi cười là dấu hiệu lão hóa sớm khiến nhiều người thiếu tự tin. Những nếp nhăn này thường xuất hiện quanh miệng hoặc mắt, hình thành theo thời gian khi da mất đi collagen và độ đàn hồi.

Có một số cách thức giúp hạn chế nếp nhăn trên mặt một cách tự nhiên. Ảnh minh họa: Hatice Baran/Pexels.

Nếp nhăn khi cười là những đường gấp thường xuất hiện quanh vùng miệng hoặc mắt, nơi dễ bị ảnh hưởng bởi các biểu cảm khuôn mặt. Theo thời gian, khi lượng collagen và độ đàn hồi của da suy giảm, những nếp nhăn này sẽ ngày càng rõ rệt hơn, đặc biệt nếu bạn thường xuyên biểu lộ cảm xúc quá mức.

Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện tình trạng này mà không cần đến spa hay can thiệp thẩm mỹ. Dưới đây là 5 cách đơn giản giúp giảm nếp nhăn khi cười và bọng mắt một cách tự nhiên, hiệu quả ngay tại nhà.

Yoga cho mặt giúp kích thích lưu thông máu và giảm nếp nhăn. Ảnh: Yan Krukov/Pexels.

Tập yoga cho khuôn mặt

Yoga cho mặt là phương pháp tự nhiên giúp tăng cường và làm săn chắc các cơ quanh miệng, má và mắt. Những bài tập này kích thích lưu thông máu, giúp da hồng hào và giảm nếp nhăn hiệu quả.

Bạn có thể bắt đầu bằng cách cười thật tươi, mím môi và giữ nguyên trong khoảng 10 giây, sau đó thả lỏng. Một bài tập khác là phồng má, di chuyển không khí qua lại giữa hai bên má để kích hoạt các nhóm cơ mặt.

Duy trì tập yoga mặt mỗi ngày giúp nâng cơ tự nhiên, giảm chảy xệ mà không cần can thiệp thẩm mỹ hay dùng sản phẩm đắt tiền.

Chăm sóc da thường xuyên hỗ trợ làm mờ nếp nhăn khi cười. Ảnh: Polina Kovaleva/Pexels.

Chăm sóc da đúng cách mỗi ngày

Một quy trình chăm sóc da khoa học là nền tảng giúp làm mờ nếp nhăn khi cười. Trước tiên, tẩy tế bào chết nhẹ nhàng để loại bỏ lớp da xỉn màu, giúp các dưỡng chất hấp thu tốt hơn.

Sau đó, thoa serum chứa thành phần chống lão hóa như hyaluronic acid hoặc peptide, rồi khóa ẩm bằng kem dưỡng ngày hoặc đêm phù hợp với loại da.

Việc tẩy tế bào chết thường xuyên còn giúp kem dưỡng thẩm thấu sâu hơn, tăng hiệu quả cấp ẩm và cải thiện độ mịn màng của da theo thời gian.

Giấc ngủ là "liệu pháp phục hồi" quan trọng nhất cho làn da. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Ngủ đủ giấc và ngủ đúng cách

Khi ngủ đủ 7-9 tiếng mỗi đêm, cơ thể có thời gian tái tạo tế bào, cân bằng nội tiết tố và tăng sản sinh collagen, yếu tố giúp da săn chắc, đàn hồi. Thiếu ngủ không chỉ khiến da xỉn màu, mà còn làm nếp nhăn quanh miệng và mắt trở nên rõ hơn.

Vì vậy, hãy duy trì thói quen ngủ đúng giờ và đảm bảo chất lượng giấc ngủ để hỗ trợ làn da trẻ hóa tự nhiên.

Việc massage đều đặn giúp làn da săn chắc và mịn màng hơn. Ảnh: Arina Krasnikova/Pexels.

Massage mặt định kỳ

Massage mặt 1-2 lần mỗi tuần giúp tăng lưu thông máu và dẫn lưu bạch huyết, từ đó giảm sưng, làm mềm da và ngăn ngừa chảy xệ.

Hãy dùng đầu ngón tay massage nhẹ nhàng theo hướng từ dưới lên quanh miệng và mắt trong 2-5 phút, sau đó ấn nhẹ và xoay tròn để kích thích tuần hoàn mà không kéo da xuống.

Việc massage đều đặn giúp tăng sản sinh collagen và elastin, mang lại làn da săn chắc, mịn màng và tràn đầy sức sống.

Uống đủ nước giúp hạn chế hình thành nếp nhăn. Ảnh: Ron Lach/Pexels.

Giữ đủ nước hạn chế hình thành nếp nhăn

Dưỡng ẩm cho da không chỉ đến từ bên ngoài mà còn bắt đầu từ bên trong. Uống đủ 8 cốc nước mỗi ngày giúp duy trì độ ẩm tự nhiên, giảm tình trạng da khô và hạn chế hình thành nếp nhăn.

Bên cạnh nước lọc, bạn có thể bổ sung thực phẩm giàu nước như cam, dưa hấu, dưa lưới hoặc nước dừa. Khi da được cung cấp đủ nước, các tế bào da căng đầy hơn, giúp gương mặt trông tươi trẻ và rạng rỡ hơn một cách tự nhiên.