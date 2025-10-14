5 công nghệ y tế của BV Tâm Anh - Vaccine VNVC tại Triển lãm Quốc gia

Hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC trình diễn công nghệ mới ở 3 trụ cột phòng bệnh, khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, tại “Triển lãm Sản phẩm Công nghệ chiến lược Quốc gia” ngày 14/10.

Đây là hoạt động đặc biệt nằm trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đã tham quan không gian triển lãm thiết bị công nghệ chiến lược chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM.

Tại triển lãm, hệ sinh thái Tâm Anh - VNVC đại diện ngành y tế thành phố trình diễn hàng loạt công nghệ đẳng cấp hàng đầu thế giới, thuộc nhóm “Công nghệ chiến lược quốc gia số 7 về y - sinh tiên tiến”.

“Cách mạng” y học - robot Modus V Synaptive tích hợp AI

Robot Modus V Synaptive tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là “cách mạng” của y học hiện đại trong phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống, cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, phẫu thuật u não, dị dạng mạch máu não, u tủy, thoát vị đĩa đệm, trượt đốt sống, gãy cột sống… Đây là robot AI duy nhất tại Việt Nam, hiếm có trên thế giới, hiện chỉ có 14 nước trang bị.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan mô hình robot Modus V Synaptive, triển khai tại BVĐK Tâm Anh với gần 500 ca, tỷ lệ thành công gần như tuyệt đối, chi phí phẫu thuật thấp hơn hàng chục lần so với tại Mỹ.

“Kỷ lục châu Á” - hệ thống labo siêu sạch chuẩn ISO 5

Hệ thống labo thụ tinh ống nghiệm của Bệnh viện Tâm Anh là thiết kế độc nhất, “lab trong lab” siêu sạch chuẩn ISO 5, vừa được vinh danh kỷ lục châu Á.

Mô hình “lab trong lab” với phòng nuôi cấy phôi đạt chuẩn ISO 5 bên trong phòng thao tác giao tử và phôi ISO 6, là thiết kế đặc biệt, tăng khả năng ổn định môi trường xung quanh, giúp phôi và giao tử phát triển tốt nhất.

Công nghệ hiện đại này giúp hàng chục nghìn cặp vợ chồng hiếm muộn có con khỏe mạnh, với tỷ lệ có thai cộng dồn cao vượt trội, trung bình lên đến 80,1%.

Thiết bị, kỹ thuật xét nghiệm thực hiện đầu tiên ở Đông Nam Á

Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) mang đến triển lãm những thiết bị và kỹ thuật xét nghiệm tối tân, đầu tiên ở Đông Nam Á, giúp xác định dấu ấn miễn dịch trong thử nghiệm thuốc ung thư thế hệ mới và thử nghiệm đồng thời với BVĐH Harvard (Mỹ).

Phó Bí thư Thành uỷ TP.HCM Đặng Minh Thông và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM Lâm Đình Thắng tham quan các thiết bị - công nghệ y tế cao cấp của Hệ sinh thái Tâm Anh - Vắc xin VNVC. Ảnh: Hoàng Triều.

Với việc đầu tư lớn cho thiết bị máy móc hiện đại và nguồn nhân lực cao cấp trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, y sinh học từ các nước phát triển trên thế giới, Viện Nghiên cứu Tâm Anh phấn đấu trở thành một trong những trung tâm khoa học y sinh trọng điểm của TP.HCM.

Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào đầu tiên tại Việt Nam đạt ISO và CAP

BVĐK Tâm Anh là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam có Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào đạt đồng thời hai chứng nhận quốc tế ISO 15189:2012 và CAP; giúp kết quả xét nghiệm của bệnh viện được công nhận trên toàn cầu, tạo thuận lợi cho việc hội chẩn với chuyên gia quốc tế và cá thể hóa phác đồ điều trị cho bệnh nhân.

Trung tâm Giải phẫu bệnh - Tế bào của BVĐK Tâm Anh đầu tư trang thiết bị, máy móc hiện đại như máy xét nghiệm hóa mô miễn dịch, Hệ thống phẫu tích bệnh phẩm Mortech (Mỹ), máy Slide Scanner 3D-Histech ứng dụng trí tuệ nhân tạo... Ảnh: BVĐK Tâm Anh.

Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định năng lực chuyên môn sâu của Việt Nam. Việc trang bị hệ thống thiết bị, máy móc chuyên sâu cho ngành giải phẫu bệnh và sinh thiết hiện đại hàng đầu thế giới, giúp xác định chính xác loại bệnh và giai đoạn bệnh ung thư. Từ đó, đội ngũ chuyên gia - bác sĩ có thể đưa ra lộ trình và phác đồ điều trị hiệu quả cao.

Nhà máy vaccine và sinh phẩm hiện đại theo chuẩn thế giới

Được ví như “hòn đá tảng” đầu tiên trong chiến lược tự chủ vaccine chất lượng cao, góp phần bảo đảm an ninh y tế quốc gia. Sau 8 năm, VNVC phát triển mạng lưới trung tâm tiêm chủng với gần 250 trung tâm trên toàn quốc.

Dự kiến cuối năm 2027, nhà máy Vaccine và Sinh phẩm VNVC với thiết kế dây chuyền công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới sẽ đi vào hoạt động, công suất dự kiến 100 triệu liều/năm, hướng đến xuất khẩu vaccine “Made in Việt Nam”.

VNVC hiện đạt được thỏa thuận hợp tác trao đổi về sản xuất vaccine, chuyển giao công nghệ lõi với đơn vị hàng đầu của Nga, Pháp, Mỹ.

Ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hệ sinh thái BVĐK Tâm Anh - Tiêm chủng vaccine VNVC, nhấn mạnh khi quyết sách của Đảng, Chính phủ “mở đường, chắp cánh”, các doanh nghiệp sẽ có nhiều điều kiện thuận lợi, quyết tâm và mạnh dạn đầu tư, làm chủ trên quê hương mình, cùng nhau vươn ra quốc tế.

“Tự chủ vaccine đến dẫn đầu công nghệ y khoa không chỉ là bước tiến về đầu tư công nghệ mà còn là hành động cụ thể hoá chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp, nhà khoa học, những công dân việt Nam trong kỷ nguyên mới của dân tộc”, ông Dũng nói.