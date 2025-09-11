5 item thu đông khiến tín đồ thời trang FOMO ‘đứng ngồi không yên’

Tạm quên những lớp áo khoác cồng kềnh, sân chơi thời trang mùa lạnh năm nay nhường chỗ cho item cơ bản với cách phối linh hoạt, phù hợp nhiều hoàn cảnh.

Khi những cơn gió heo may tràn về cũng là lúc tín đồ thời trang rục rịch cuộc chơi mix-match. Mùa mốt thu đông năm nay chứng kiến sự lên ngôi của phong cách minimalism, nơi chất liệu và phom dáng được đặc biệt chú trọng.

Giới mộ điệu quay về item kinh điển, nổi bật trong số đó là polo dài tay chỉn chu, áo len dệt kim mềm mại và đôi boots da sắc sảo. Các item này xuất hiện trong vô số outfit từ văn phòng ra phố, đúng tinh thần “Simplicity is the ultimate sophistication” (Đơn giản là đỉnh cao của sự tinh tế).

Áo polo

Giá từ 2,69 triệu đồng

Từ lâu, polo không còn là “đặc quyền” trên sân tennis mùa hè. Phiên bản dài tay của polo là lựa chọn thay thế lý tưởng cho chiếc sơ mi có phần cứng nhắc. Trang phục này mang trong mình ADN của phong cách preppy lịch sự, tri thức nhưng vẫn phảng phất nét phóng khoáng. Bản phối được giới trẻ ưa chuộng là kết hợp polo cùng quần jeans slim-fit và giày sneaker trắng. Khi ra ngoài, bạn chỉ cần khoác thêm chiếc trench coat là đủ để tạo nên tổng thể lịch lãm.

Mẫu Polo Lacoste Nam L.12.12 Original Dài Tay là khoản đầu tư hợp lý, thể hiện đúng tinh thần trên. Chất vải dày dặn, phom dáng gọn gàng và hơn hết là mức giá được điều chỉnh hấp dẫn từ hơn 4,5 triệu đồng xuống còn 2,69 triệu đồng.

Áo len dệt kim

Giá từ 972.000 đồng

Áo len dệt kim (knitwear) đang dần rũ bỏ định kiến “già dặn”. Với sự trỗi dậy của xu hướng “old money” và “quiet luxury”, chiếc áo len dệt vặn thừng (cable knit) được xem là biểu tượng của sự sang trọng, tinh tế.

Gần với tinh thần ấy là mẫu WHOAU Steve Collar Neck Cable Pullover. Họa tiết dệt trên áo tạo chiều sâu thị giác, trong khi phần cổ bẻ toát lên nét trẻ trung, năng động. Công thức dễ nhất là mix-match áo cùng chân váy xếp ly và giày loafers để tái hiện hình ảnh preppy đúng chuẩn. Với mức giá còn 972.000 đồng (giá gốc 1,38 triệu đồng), item này nên được bạn cân nhắc đưa vào tủ đồ.

Sweater nam

Giá từ 728.000 đồng

Thời trang nam giới chủ yếu tập trung vào chất liệu và phom dáng. Trong đó, chiếc sweater cổ V cotton cơ bản như Giordano Men Sweaters 100% Cotton 12-Gauge Knit là item có vô số cách phối. Điểm mạnh của sweater trơn là khả năng kết hợp linh hoạt, có thể mặc riêng với quần chinos cho gọn gàng, layer bên ngoài sơ mi trắng, hay khoác thêm áo da để tăng sự cá tính.

Nhiều tín đồ thời trang tin rằng sweater cổ V là “item an toàn” cho mùa đông, bởi nó không kén dáng người và hiếm khi lỗi mốt. Item mang đến sự thoải mái cho người mặc và cũng không nặng nề khi layer nhiều lớp. Sản phẩm có giá gốc khoảng 1,78 triệu đồng, hiện giảm còn 728.000 đồng trên Lazada.

Sweater nữ

Giá từ 671.000 đồng

Nếu knitwear nam tôn vinh sự tối giản, thì phiên bản dành cho nữ là “sân chơi” của những chi tiết tinh tế. Mẫu Giordano Women Sweaters với kỹ thuật dệt gân nổi và phần tay dolman (được cắt liền mạch với thân áo) được xem là minh chứng cho điều này. Thiết kế dễ phối cùng chân váy lụa chữ A tạo nên vẻ nữ tính, hoặc mặc với jeans ống loe để gợi lại phong cách retro thập niên 1970.

Với sweater, các fashionista thường nhấn nhá thêm bằng túi xách họa tiết hoặc trang sức kim loại để outfit thêm cuốn hút. Trên sàn thương mại điện tử, sản phẩm được giảm giá đến 59%, từ 1,63 triệu đồng còn 671.000 đồng, cùng chính sách freeship.

Giày boots

Giá từ 4,75 triệu đồng

Outfit thu đông khó hoàn chỉnh nếu thiếu boots da - item đủ khả năng “chuyển hóa” bộ trang phục từ mềm mại sang sắc sảo. Thay vì thiết kế hầm hố, xu hướng năm nay ưu ái phom dáng thanh lịch, chất liệu da trơn mềm mại và phần gót vừa đủ tôn dáng mà không gây trở ngại di chuyển. Nếu phải chọn đôi boots đáp ứng các gạch đầu dòng này, Ecco Shape 35 Sartorelle là lựa chọn phù hợp.

Khi phối giày Ecco với áo len dệt kim oversize và quần skinny jeans, bạn sẽ có set đồ chuẩn street style Paris. Hơn thế, đôi giày này là món đồ “đầu tư một lần, dùng nhiều năm”, đặc biệt khi mức giá đang giảm đến 30%, từ hơn 6,79 triệu đồng xuống còn 4,75 triệu đồng.

Trong dòng chảy thời trang hiện tại, polo dài tay và knitwear được nhiều người yêu thích, trong khi giày boots da là mảnh ghép hoàn thiện cho outfit mùa mốt thu đông. Chỉ với vài món cơ bản, bạn có thể biến tấu hàng chục phong cách khác nhau. Đặc biệt trong chương trình Lazada 9.9 Siêu Sale Chính Hãng, tín đồ thời trang có thể chốt đơn loạt sản phẩm này với giá hấp dẫn cùng chính sách freeship “siêu hời”.