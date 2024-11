5 local brand thời trang Việt được các nàng săn đón dịp 11/11

Mùa thu đông năm nay, nhiều thiết kế mới từ các local brand Việt được Gen Z bỏ vào giỏ hàng cho wish list săn sale, chờ đợi dịp chốt đơn, khui hộp.

Mùa thu - đông chạm ngõ cũng là lúc nhiều nàng ấp ủ kế hoạch làm mới tủ đồ. Đây cũng là thời điểm các thương hiệu trong nước ra mắt nhiều bộ sưu tập mới, để nàng thoải mái biến hóa với những ý tưởng tuyệt vời.

Bên cạnh xu hướng thời trang nước ngoài, nhiều bạn trẻ vẫn trung thành với các local brand (thương hiệu nội địa) Việt Nam bởi thiết kế độc đáo, phù hợp phom dáng người Việt cùng mức giá vừa hầu bao. Lifestyle gợi ý 5 local brand thời trang Việt đồ xịn - giá xinh, đa dạng phong cách để nàng tự tin xuống phố trong mùa đẹp nhất năm.

Rubies - đầm dài nữ Luia Dress

Từ 620.000 đồng

Nổi bật với những thiết kế mang phong cách tối giản nhưng không đơn điệu, Rubies cho các nàng hình ảnh về một quý cô nền nã, thanh lịch trong mùa thu đông se lạnh.

Mẫu đầm nữ Luia Dress với thiết kế dáng dài cùng phần tay phồng cổ điển, phù hợp không khí những ngày cuối năm. Chất liệu nhung cao cấp cùng dáng váy ôm vừa phải, chuẩn phong dáng người Việt giúp bộ trang phục đơn sắc vừa có sự tối giản sang trọng, vừa đảm bảo nét lịch sự trưởng thành. Thiết kế này có thể ứng dụng trong nhiều dịp như gặp gỡ đối tác, tham gia tiệc tối hoặc trang phục công sở hàng ngày.

Đây cũng là một trong những item được chào đón nhất của nhà Rubies vào mùa thu đông năm nay. Trong dịp sale 11/11 trên Shopee, các nàng có thể săn mẫu đầm đa dụng này với giá từ 620.000 đồng, cùng nhiều ưu đãi khác như miễn phí vận chuyển và voucher giảm giá từ Rubies.

Joie Des Roses - Fanny Jumpsuit

Từ 805.000 đồng

Joie Des Roses là thương hiệu Việt không thể bỏ qua dành cho các cô nàng theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và thoải mái. Bộ jumpsuit Fanny nằm trong BST Pre-Winter vừa ra mắt với thiết kế hiện đại, cho nàng một gợi ý outfit dạo phố nhẹ nhàng mà không kém phần trẻ trung, nổi bật.

Mẫu jumpsuit kiểu dáng tay dài, phần cổ trắng bổ trụ, thân áo tô điểm bằng dải cúc ngọc trai kèm logo thương hiệu. Chi tiết nơ gài rơi may trên nền vải phối gợi nhớ đến phong cách thủy thủ trẻ trung được nhiều nàng ưa chuộng. Gấu váy và phần đuôi cổ phối viền đen giúp làm nổi bật tổng thể outfit, thân dưới may kèm lớp lót dạng quần an toàn bên trong. Ngoài ra, eo váy cạp bo chun giúp che khuyết điểm của dáng người và thoải mái khi vận động cũng là điểm cộng của thiết kế.

Coco Sin - đầm kate nâu tay dài

Từ 840.000 đồng

Các sản phẩm của Coco Sin theo đuổi phong cách monochrome đơn giản, nổi bật ở thiết kế tôn dáng và sự tỉ mỉ, tinh tế trong từng chi tiết. Thương hiệu Việt này là lựa chọn lý tưởng nếu nàng yêu thích những bộ trang phục không quá cầu kỳ nhưng vẫn đủ nổi bật cá tính riêng.

Mang sắc nâu vô cùng nền nã nhưng vẫn trẻ trung năng động, mẫu đầm kate nâu tay dài là sự phối hợp giữa áo cổ chữ V cách điệu tạo cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng đi cùng form váy chữ A tôn dáng, dễ mặc. Sắc nâu thanh lịch để nàng có thể diện full set cho những ngày “chả có gì để mặc”, hoặc tách lẻ mix & match cùng những trang phục khác đều dễ phối. Cùng một đôi giày cao thoải mái và chiếc túi cỡ vừa, nàng đã có ngay một set đồ phù hợp cho buổi cà phê, dạo phố cùng hội bạn trong thời tiết mùa thu mát mẻ.

Erosska Lumina - giày cao gót nữ mũi tròn phối nơ

Từ 189.000 đồng

Một đôi giày xinh sẽ đưa nàng đến những nơi mơ ước. Erosska Lumina là thương hiệu giày dép và phụ kiện thời trang Việt được rất nhiều Gen Z yêu thích nhờ thiết kế hợp xu hướng, tính ứng dụng cao cùng giá cả dễ tiếp cận.

Giày nữ mũi tròn phối nơ, kiểu dáng thanh lịch phù hợp cho các nàng theo đuổi phong cách “clean girl” vừa thoải mái, năng động vừa mang nét thanh lịch, dịu dàng của quý cô. Độ cao gót vừa phải 5 cm cùng đế vuông chắc chắn giúp nàng thoải mái di chuyển cả ngày mà không lăn tăn đau chân, mỏi gót. Đặc biệt, 4 màu sắc đa dạng trắng - đen - bạc - đỏ cho nàng tự do tạo nên nhiều bản phối trang phục nổi bật màu sắc riêng. Nếu đã quen với màu đen hay trắng quen thuộc, nàng có thể phá cách với màu bạc tráng gương đầy cá tính, hoặc màu đỏ rất phù hợp với mùa Noel sắp đến gần.

Mẫu giày của Erosska Lumina đang áp dụng ưu đãi hơn 50%, từ 380.000 còn 189.000 đồng khi nàng mua trên Shopee trong dịp 11/11 này. Mức giá rất xứng đáng để nàng mang về nhà một đôi giày hợp thời trang, chất lượng bền bỉ và tính đa dụng cao, dễ phối với nhiều kiểu trang phục khác nhau.

Chautfifth - túi xách Mini Flower

Giá từ 830.000 đồng

Túi xách là phụ kiện không thể thiếu để hoàn thiện outfit của các nàng. Trong danh sách những local brand túi Việt được giới trẻ yêu thích, Chautfifth nổi lên như một hiện tượng với nhiều mẫu túi ấn tượng, đôi chút kén người đeo nhưng vô cùng thời thượng và mang tính thời trang cao. Thương hiệu này cũng nhiều lần được các KOL và sao Việt tích cực lăng xê.

Bên cạnh những dòng túi cá tính mạnh, Chautfifth cũng cho ra mắt các sản phẩm có tính ứng dụng cao nhưng vẫn giữ “DNA” là kiểu dáng độc đáo, thiết kế ấn tượng. Mẫu túi Mini Flower lấy cảm hứng từ những cánh hoa đồng tiền, với lõi nhụy hoa ở đáy và những cánh hoa xung quanh. Đặc trưng các mẫu túi từ Chautfifth là không in logo nổi bật trên sản phẩm, phù hợp với các nàng không thích sự phô trương, theo đuổi nét nổi bật thầm lặng.

Túi có chất da PU mềm mại, độ bền cao, phần dây đeo dễ dàng điều chỉnh độ dài cho nàng nhiều lựa chọn biến tấu theo trang phục như đeo chéo, đeo vai hay cầm tay đều hợp. 830.000 đồng là một mức giá xứng đáng cho một mẫu túi chính hãng Việt chất lượng cao, thiết kế độc đáo cùng chất lượng vượt trội.