5 người con của Donald Trump 'đổi ngôi' sau 4 năm

Nhưng vào năm 2022, khi ông Trump khởi động chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng lần thứ 3, Ivanka đã tuyên bố cô và chồng - Jared Kushner - sẽ rút lui khỏi chính trường để ưu tiên chăm sóc con cái và xây dựng gia đình. Gia đình Ivanka Trump hiện sống tại một biệt thự ở Vịnh Biscayne, nơi được xem là "boong-ke của các tỷ phú" ở Florida. Ivanka cũng đã từ bỏ việc kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và đá quý, thay vào đó là kinh doanh tự do và đầu tư vào doanh nghiệp, The New York Times dẫn lời bạn bè và cố vấn của cô. Cuộc sống hiện tại của ái nữ nhà Trump xoay quanh việc chăm sóc 3 đứa con nhỏ cùng bà ngoại 98 tuổi, tập thể thao và thiền định.