5 triệu chứng phân biệt cúm và cảm lạnh

Trong khi cảm lạnh có các triệu chứng nhẹ, cúm lại gây bệnh nặng hơn và có khả năng dẫn đến biến chứng nghiêm trọng.

Cảm lạnh có thể làm tăng thân nhiệt nhẹ trong khi cúm gây sốt cao, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Ảnh: Shutterstock.

Bạn cảm thấy ốm, mệt mỏi, nuốt đau, đau đầu nhưng không chắc đó là cảm lạnh thông thường hay bệnh cúm đáng sợ. Nếu không có xét nghiệm cúm nhanh do bác sĩ thực hiện, bạn có thể khó phân biệt được.

Tiến sĩ Clifford Swap, chuyên gia y khoa cấp cứu tại Kaiser Permanente ở San Diego (Mỹ), cho biết cả cảm lạnh thông thường và cúm đều có thể bao gồm các triệu chứng đường hô hấp trên như nghẹt xoang, sổ mũi, đau họng và ho, cũng như các triệu chứng toàn thân bao gồm sốt.

Tuy nhiên, các triệu chứng cúm có xu hướng xuất hiện nhanh và nghiêm trọng hơn so với cảm lạnh thông thường. Dưới đây là những câu hỏi giúp bạn có thể phân biệt giữa cúm và cảm lạnh, theo The Healthy.

Bạn có bị đau nhức không?

Bạn có thể nhận thấy một số cơn đau nhức nhẹ khi bị cảm lạnh. Nhưng khi chúng là triệu chứng cúm, cơn đau sẽ trầm trọng hơn nhiều. Nếu bạn bị cúm, cơ và khớp sẽ bị đau. Cơn đau thường xuất hiện ở đầu, lưng và chân, thậm chí có thể đau khi di chuyển.

Bạn có bị sốt không?

Bạn có thể thấy thân nhiệt tăng lên khoảng 37,2 độ C nhưng hiếm khi sốt cao khi bị cảm lạnh. Tuy nhiên, với bệnh cúm, bạn thường (mặc dù không phải lúc nào cũng vậy) bị sốt, trong khoảng 37,8-39 độ C, theo Mayo Clinic. Thậm chí, con số này có thể cao hơn, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Đừng ngạc nhiên nếu cơn sốt do cúm kéo dài vài ngày. Mặc dù cảm thấy rất khó chịu, sốt là cách cơ thể chống lại nhiễm trùng.

Bạn có bị ớn lạnh và đổ mồ hôi không?

Bác sĩ Swap chỉ ra đôi khi bạn sẽ cảm thấy ớn lạnh và đổ mồ hôi khi bị cảm lạnh. Tuy nhiên, đó là những triệu chứng phổ biến hơn của bệnh cúm. Đôi khi đau nhức cơ thể có thể gây ớn lạnh. Sốt cũng dẫn đến ớn lạnh, mặc dù cúm có thể gây ớn lạnh ngay cả khi không sốt.

Bạn có cảm thấy yếu và mệt mỏi không?

Đây là câu hỏi khác bạn cần tự hỏi khi xác định đó là cúm hay cảm lạnh. Đôi khi cảm lạnh có thể khiến bạn ngất xỉu hoặc khiến bạn cảm thấy kém vui vẻ hơn bình thường. Nhưng khi bị cảm lạnh, triệu chứng đó thường chỉ kéo dài vài ngày.

Ngược lại, các triệu chứng cúm có thể kéo dài vài tuần. Bạn cũng có nhiều khả năng bị kiệt sức hơn khi bị cúm - ví dụ, ngủ hầu hết cả ngày - so với khi bị cảm lạnh.

Bạn thấy bụng thế nào?

Mặc dù không phải tất cả chủng virus đều gây ra vấn đề về dạ dày như nôn mửa, tiêu chảy hoặc đau bụng, đây vẫn có thể là dấu hiệu của bệnh cúm. Tiến sĩ Swap cho biết nếu bạn thấy mình thường xuyên phải vào nhà vệ sinh, rất có thể đó không phải là dấu hiệu của cảm lạnh thông thường.