6 chủ đề người EQ kém thích nhắc tới

6. So sánh và phán xét: “Tôi cũng làm được như anh ta nếu có thời gian”, "Cô ấy gặp may thôi, chứ cũng không có gì". Những lời nói này thường không xuất phát từ sự quan tâm, mà thường bắt nguồn từ cảm giác tự ti. Thay vì thừa nhận mình đang cảm thấy kém cỏi hoặc chưa đạt được điều mong muốn, họ chọn cách hạ thấp người khác. Trong khi đó, người có EQ cao hiểu rằng so sánh chỉ làm tổn hại mối quan hệ. Họ không cần phải hơn ai để thấy mình có giá trị, thay vào đó, họ chân thành chúc mừng khi ai đó có thành tựu.