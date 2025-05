6 dấu hiệu của bố mẹ thiếu công bằng và hay phán xét

3. Trẻ luôn bị đặt lên bàn cân so sánh: Việc cha mẹ không ngừng so sánh thành tích của trẻ với anh chị em trong nhà hay thậm chí là con cái của người khác là một dấu hiệu của sự đánh giá, phán xét thiếu công bằng. Sự so sánh dai dẳng này thường gieo vào lòng trẻ cảm giác tự ti và niềm tin rằng bản thân không đủ tốt. Dần dần, trẻ suy giảm lòng tự trọng và có thể gây ra sự oán ghét giữa anh chị em.