6 hãng vợt pickleball vi phạm tiêu chuẩn thi đấu

Sau hơn 1 tháng áp dụng quy định mới,Hiệp hội Pickleball Mỹ đang mạnh tay kiểm tra và xử phạt các thương hiệu vi phạm tiêu chuẩn vợt thi đấu, mức phạt có thể lên đến 50.000 USD.

Kể từ ngày 1/9, pickleball Mỹ bước vào thời kỳ kiểm soát chặt chẽ nhất lịch sử. Ảnh minh họa: @anna.leigh.waters/IG.

Từ ngày 1/9, Hiệp hội Pickleball Mỹ (UPA-A) bắt đầu siết chặt quy định đối với các mẫu vợt thi đấu chuyên nghiệp, yêu cầu mọi sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn mới về sức mạnh và độ xoáy. Tuy nhiên, gần 2 tháng sau khi quy định có hiệu lực, nhiều mẫu vợt vẫn bị phát hiện vi phạm khi kiểm tra trực tiếp tại các giải đấu, buộc cơ quan quản lý phải mạnh tay xử lý.

Theo The Dink Pickleball, UPA-A đã chính thức ban hành quy trình kiểm tra và xử phạt mới, bao gồm cả việc phạt tiền lên đến 50.000 USD và loại bỏ hoàn toàn các thương hiệu tái phạm khỏi “Approved Paddle List”, danh sách các mẫu vợt được phép thi đấu tại hệ thống chuyên nghiệp như PPA hay MLP.

Mỗi cây vợt khi được đưa vào danh sách chứng nhận đều trải qua kiểm định nghiêm ngặt và được gán mã model riêng, chuỗi ký tự dùng để theo dõi cấu trúc, vật liệu và hiệu năng của sản phẩm trong toàn bộ vòng đời thương mại. Về nguyên tắc, mọi cây vợt mang cùng mã model phải có cấu tạo và thông số giống hệt phiên bản được chứng nhận.

Tuy nhiên, hệ thống kiểm định mới cho thấy nhiều mẫu vợt đang “khác biệt” so với bản gốc, đặc biệt là về khả năng tạo xoáy. Theo UPA-A, những cây vợt này bị loại ngay tại chỗ nếu kết quả đo độ nhám vượt quá 25% so với mẫu được phê duyệt, hoặc có sự thay đổi trong vật liệu, lớp phủ bề mặt so với bản gốc.

Một đại diện UPA-A tiết lộ có 6 thương hiệu đã bị phát hiện vi phạm, dù tổ chức này không nêu tên cụ thể. Từ tháng 1/2026, UPA-A sẽ triển khai Chương trình kiểm định tuân thủ hàng quý (Paddle Compliance Protocol), được ví như “chiến dịch thanh lọc” quy mô toàn ngành.

UPA-A khẳng định “cuộc thanh lọc” này nhằm bảo đảm tính công bằng và trung thực trong các giải pickleball chuyên nghiệp. Ảnh minh họa: PPA Tour.

Cụ thể, mỗi quý, 3 thương hiệu sẽ được chọn ngẫu nhiên để kiểm định lại. Mỗi thương hiệu chỉ bị chọn tối đa một lần trong năm, và UPA-A sẽ mua 5 cây vợt của cùng một mẫu từ nhiều kênh bán lẻ độc lập (website, cửa hàng, đại lý trực tuyến). Nếu 2 trong số 5 mẫu không đạt chuẩn, thương hiệu đó sẽ nhận Thông báo vi phạm (Notice of Non-Compliance).

Theo Bảng xử phạt công bố ngày 20/10, trong giai đoạn còn lại của năm 2025, vi phạm đầu tiên sẽ bị phạt 1.000 USD , tái phạm nhiều lần có thể lên đến 10.000 USD kèm nguy cơ bị đình chỉ khỏi danh sách vợt được phê duyệt. Từ năm 2026, mức phạt tối đa tăng lên 50.000 USD , kèm khả năng bị xóa tên khỏi danh sách chứng nhận.

Dù các án phạt và quy định mới khiến nhiều thương hiệu lo ngại, UPA-A khẳng định hệ thống này là bước tiến cần thiết để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong thi đấu.

“Hệ thống mã model giúp chúng tôi giám sát và truy vết mọi thay đổi trong sản xuất, đảm bảo các mẫu vợt thi đấu không bị ‘độ’ so với bản được cấp phép”, thông cáo từ UPA-A cho biết.