6 loại thực phẩm giúp giảm đầy hơi, chướng bụng

Đầy hơi, chướng bụng là tình trạng phổ biến về đường tiêu hóa hoặc một số vấn đề sức khỏe khác. Bác sĩ có thể chẩn đoán nguyên nhân gây đầy hơi và thường khuyên người bệnh thay đổi chế độ ăn uống.

Theo Eat This, Not That, dưới đây một số thực phẩm có thể giúp giảm nhanh các triệu chứng đầy hơi hiệu quả.

Dưa chuột

Với 95% là nước, dưa chuột là một trong những cách tối ưu để hydrat hóa tốt hơn. Vì có khả năng cung cấp nước siêu tốt, dưa chuột có thể giúp làm sạch đường tiêu hóa, tăng cường vận chuyển thức ăn, giảm táo bón, đầy hơi và chướng bụng. Dưa chuột cũng cung cấp quercetin flavonoid, có thể giúp giảm viêm trong hệ thống tiêu hóa của bạn.

Dứa

Dứa có chứa một loại enzyme gọi là bromelain, giúp phân hủy protein và hỗ trợ tiêu hóa. Ít natri và chứa 180 miligam kali mỗi cốc, loại trái cây ngọt ngào và mọng nước này cũng đã được chứng minh là có tác dụng giảm đầy hơi.

Theo nghiên cứu trên tạp chí Clinical Immunology, dứa có thể làm giảm tình trạng viêm đại tràng - nguyên nhân dẫn đến chứng chướng bụng.

Dưa hấu

Nhờ hàm lượng nước cao, dưa hấu có thể giúp giảm thiểu khả năng giữ nước. Dưa hấu có thể giúp loại bỏ natri dư thừa ra khỏi cơ thể, giúp giảm đầy hơi.

Bạc hà

Bạc hà chứa tinh dầu bạc hà có đặc tính chống co thắt; nó làm thư giãn các cơ trơn của ruột để giảm bớt các triệu chứng đầy hơi, ợ nóng và đau bụng. Bạc hà cũng chứa các flavonoid cụ thể có tác dụng ức chế hoạt động của một số tế bào hệ thống miễn dịch có thể góp phần gây đầy hơi. Nó đặc biệt hiệu quả ở những người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Gừng

Gừng đẩy nhanh các triệu chứng làm rỗng dạ dày và kích thích các enzyme tiêu hóa. Điều này làm giảm đầy hơi bằng cách loại bỏ thức ăn đọng lại trong dạ dày quá lâu. Nó đặc biệt hiệu quả đối với chứng rối loạn chức năng liên quan đến đầy hơi, chứng khó tiêu.

Probiotic

Các chủng men vi sinh cụ thể như bifidobacteria infantis có thể làm giảm đầy hơi bằng cách điều chỉnh và cân bằng hệ thực vật đường ruột, về cơ bản làm giảm sản xuất khí tại nguồn, ít gây ra hiện tượng xì hơi do vi khuẩn hơn. Những chủng này có thể được tìm thấy trong sữa chua và kefir chứa vi khuẩn sống.