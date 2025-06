6 mặt hàng bị làm giả nhiều nhất

Tại cửa hàng Image ở Queens (New York), hơn 70% hàng tồn kho là sneaker, phần lớn là Nike Air Jordan. Nhờ hiệu ứng từ phim tài liệu The Last Dance, giá Air Jordan 1 OG tăng gấp 3 lần chỉ trong chưa đầy 1 năm. Chính sự khan hiếm và mức giá tăng vọt khiến Air Jordan trở thành dòng giày bị làm giả nhiều nhất hiện nay. “Xưởng hàng nhái nằm ngay cạnh nhà máy thật ở Trung Quốc", đồng sáng lập Image cho biết. Trên các sàn thương mại điện tử, một đôi Jordan 11 nhái có giá chỉ 62 USD . Ảnh minh họa: Sud Ouest.