6 sinh viên Trung Quốc tử vong khi đi thực tập ở mỏ vàng

Sáu sinh viên ở Trung Quốc tử vong khi tham quan nhà máy vàng ở Nội Mông, khiến dư luận phẫn nộ và kêu gọi tăng cường biện pháp an toàn.

6 sinh viên tử vong khi đi thực tập, một giảng viên cũng bị thương. Ảnh: CNA.

Một tập đoàn khai thác vàng của Trung Quốc đã công khai xin lỗi sau vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 6 sinh viên đại học (20-22 tuổi) thiệt mạng tại một nhà máy ở khu tự trị Nội Mông vào ngày 23/7. Vụ việc gây chấn động dư luận, làm dấy lên làn sóng phẫn nộ và kêu gọi siết chặt các biện pháp đảm bảo an toàn lao động, theo CNA.

Sáu nạn nhân đều là sinh viên Đại học Đông Bắc (Trung Quốc), tham gia chuyến tham quan thực tế tại cơ sở của Zhongjin Gold - công ty con của Tập đoàn Vàng Quốc gia Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc cho biết đây là doanh nghiệp nhà nước và là một trong những đơn vị khai thác vàng lớn nhất tại quốc gia này.

Tai nạn xảy ra khi nhóm sinh viên đứng quan sát tại khu vực bể tuyển nổi công nghiệp. Bất ngờ, tấm lưới sàn sập xuống, khiến các em rơi vào bể chứa đầy bùn khoáng, dẫn đến tử vong do đuối nước.

Dù được lực lượng cứu hộ nhanh chóng tiếp cận, cả sáu sinh viên đều không qua khỏi và được xác nhận tử vong tại hiện trường. Một giảng viên đi cùng nhóm sinh viên này cũng bị thương.

Theo thông báo từ công ty, sinh viên đầu tiên được đưa lên khỏi bể vào khoảng giữa trưa, người cuối cùng được kéo lên lúc 12h40. Ngay sau vụ việc, công ty đã kích hoạt phương án khẩn cấp, báo cáo tới cơ quan chức năng địa phương và tạm ngừng hoạt động của cơ sở.

“Công ty bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước sự ra đi của các nạn nhân xấu số. Chúng tôi cũng xin gửi lời chia buồn chân thành đến người bị thương và gia đình những người đã mất, và thành thật xin lỗi vì những tác động xã hội mà sự cố này gây ra”, Zhongjin Gold nêu trong thông báo.

CNA cho biết tai nạn nhanh chóng trở thành tâm điểm trên mạng xã hội Trung Quốc với hàng triệu lượt tìm kiếm và bình luận trên nền tảng Weibo. Nhiều người bày tỏ đau buồn trước cái chết của 6 sinh viên trẻ tuổi và đặt ra hàng loạt câu hỏi về quy trình an toàn tại nhà máy.

“Thật xót xa. Sáu sinh viên là sáu gia đình mất con. Tôi không thể tưởng tượng nỗi đau của các bậc phụ huynh lúc này, cần có một cuộc điều tra nghiêm túc", một người bình luận.

Một số dân mạng còn phân tích hình ảnh và video hiện trường, chất vấn vì sao sàn lưới có thể sập, vì sao sinh viên không được trang bị dây an toàn, và ai sẽ phải chịu trách nhiệm cho tai nạn lần này.

Truyền thông Trung Quốc gọi đây là một “thảm kịch quốc gia”. Trong bài đăng ngày 25/7, Xinhua nhận định đây là “hồi chuông cảnh tỉnh” về tiêu chuẩn an toàn trong các môi trường công nghiệp nguy hiểm. Trang The Paper cũng nhấn mạnh rằng với quy mô đầu tư và doanh thu khổng lồ, các tập đoàn khai khoáng cần đặc biệt nghiêm túc trong việc đảm bảo an toàn lao động.