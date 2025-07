Bê bối 'đầu độc' trẻ mầm non gây rúng động Trung Quốc

Hàng trăm trẻ mầm non tại tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) bị ngộ độc chì do nhà trường dùng phẩm màu công nghiệp. Mức chì trong cơ thể các em cao gấp 400.000 lần so với mức cho phép.

Bếp ăn trường mầm non sử dụng phẩm màu công nghiệp để chế biến thức ăn cho trẻ. Ảnh: The Guardian. The Guardian đưa tin Trung Quốc đã bắt giữ 6 người và mở cuộc điều tra kỷ luật đối với gần 30 người sau khi hơn 230 trẻ mẫu giáo bị nhiễm độc chì do ăn thực phẩm có pha phẩm màu công nghiệp. Sự việc xảy ra tại tỉnh Cam Túc vào đầu tháng 7, được xem là một trong những vụ bê bối an toàn thực phẩm trường học nghiêm trọng nhất tại Trung Quốc. Trong báo cáo điều tra, cơ quan chức năng nước này chỉ ra loạt sai phạm trong khâu giám sát, đảm bảo an toàn cũng như việc nhà trường che giấu vụ việc, hối lộ và sửa kết quả xét nghiệm. Cụ thể, báo cáo cho biết hiệu trưởng trường Mẫu giáo Tianshui muốn thu hút học sinh bằng cách làm đẹp các món ăn phục vụ trẻ. Do đó, đầu bếp của trường đã mua phẩm màu công nghiệp trên mạng và cho vào đồ ăn, dù bao bì phẩm màu đã ghi rõ "không dùng cho thực phẩm". Loại phẩm màu này được phát hiện có hàm lượng chì cao gấp 400.000 lần so với mức cho phép theo quy định an toàn. Báo cáo cho biết trước đó, nhà trường từng sử dụng chất tạo màu an toàn thực phẩm với giá rẻ hơn, nhưng lại ưa chuộng loại có màu sắc "bắt mắt" hơn. Kết quả, thống kê ban đầu cho thấy 235 học sinh đã phải nhập viện sau khi ăn món có pha phẩm màu công nghiệp. Một phụ huynh cho biết trẻ có triệu chứng đau bụng, buồn nôn và răng của một số em đã chuyển màu đen. Các xét nghiệm cuối cùng xác nhận tổng cộng 247 học sinh cùng một số giáo viên (trong đó có hiệu trưởng) có mức chi trong máu cao bất thường. Tình trạng này đều do phẩm màu công nghiệp gây ra. Sau vụ việc này, 6 nhân viên của trường, bao gồm hiệu trưởng, đã bị bắt giữ với cáo buộc cố tình cung cấp thực phẩm độc hại, gây hại cho sức khỏe người khác. 27 người khác đang làm việc tại trường mẫu giáo, bệnh viện và chính quyền địa phương cũng bị điều tra kỷ luật. Tuy nhiên, điều đáng chú ý, báo cáo được công bố hôm 20/7 vừa qua cho thấy vụ việc còn nhiều điểm bất cập và sai phạm. Cụ thể, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh tỉnh Cam Túc đã sao nhãng vụ việc sau khi tiếp nhận, tiến hành lấy mẫu không đúng quy định y tế, dẫn đến "sự chênh lệch lớn" giữa kết quả xét nghiệm và thực tế. Tại Bệnh viện Nhân dân số 2 Tianshui, ít nhất hai kết quả xét nghiệm của trẻ bị sửa trái phép, công bố mức chì trong máu thấp hơn thực tế. Báo cáo cũng cáo buộc sở giáo dục địa phương đã "làm ngơ" trước việc trường mẫu giáo hoạt động mà không có giấy phép hợp lệ. Và trong suốt hai năm qua, sở không thực hiện bất kỳ cuộc kiểm tra an toàn thực phẩm nào tại các trường mẫu giáo tư thục. Nhiều lãnh đạo phụ trách giáo dục mầm non thuộc các cơ quan khác nhau bị tình nghi nhận hối lộ từ nhà đầu tư chính của trường và những người liên quan. Hiện, những người này đã bị lập hồ sơ để mở rộng điều tra về bê bối tham nhũng. Hiện, tất cả học sinh bị ảnh hưởng đã được điều trị. Ngoại trừ một học sinh, các em đã được xuất viện sau đợt điều trị đầu tiên. Mức chì trong máu trung bình ở thời điểm hiện tại đã giảm khoảng 40%. "Chính quyền tỉnh Cam Túc rất đau lòng trước sự việc này. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc đến các em nhỏ và phụ huynh", tỉnh Cam Túc nêu trong báo cáo.