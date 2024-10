6 thói quen buổi sáng hại sức khỏe cần bỏ ngay

Bỏ bữa sáng: Theo Eat This, Not That, không ăn sáng là một trong những thói quen buổi sáng tồi tệ nhất mà bạn cần phải bỏ ngay lập tức. Bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng cân bằng, giàu protein giúp bạn cảm thấy no, hài lòng và tràn đầy năng lượng cho cả ngày. Nhiều người bỏ bữa sáng, phải đợi thời gian dài để ăn trưa, cuối cùng cảm thấy quá đói và sau đó ăn nhiều hoặc lựa chọn thực phẩm kém lành mạnh. Vì vậy, tốt nhất bạn nên dành 15 phút cho bữa sáng mỗi ngày. Ảnh: Pexels.