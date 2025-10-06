60 quản lý cấp cao Zalo chinh phục cung trek 26 km tại Thổ Nhĩ Kỳ

Như một truyền thống đặc biệt, mỗi năm, đội ngũ quản lý cấp cao Zalo lại cùng nhau chinh phục những cung trek trên khắp thế giới như một cách đánh dấu cột mốc trưởng thành của tổ chức. Năm nay, ở tuổi 18, hành trình được chọn là cung trek dài 26 km trên dãy Kackar hùng vĩ của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bên eo biển Bospharus, lữ khách có thể phóng tầm mắt hướng về hai lục địa Á - Âu, nơi lịch sử lưu danh đế chế Constantinople, vùng đất ngày nay mang cái tên Istanbul. Từ muôn vàn “cột ống khói” vùng Cappadocia, những chiếc khinh khí cầu bay lên, thu vào tầm mắt du khách khung cảnh vùng thung lũng đỏ cổ tích thơ mộng. Thổ Nhĩ Kỳ - cái nôi của những câu chuyện văn hóa lịch sử - không chỉ có Haga Sophia uy nghiêm, khu chợ mái vòm Grand Bazaaz nổi tiếng hay ngựa chiến thành Troy lịch sử.

Thổ Nhĩ Kỳ còn sở hữu một miền cao nguyên mênh mông với dãy núi Kackar hùng vĩ - địa điểm cho hành trình trekking của các thành viên quản lý cấp cao Zalo.

Thổ Nhĩ Kỳ là cái nôi của những câu chuyện văn hóa lịch sử. Ảnh: Unsplash

Sau 10 tiếng bay từ TP.HCM, 60 quản lý cấp cao Zalo đã đặt chân đến thành phố Trabzon, cửa ngõ dẫn vào miền cao nguyên Thổ Nhĩ Kỳ, nơi dãy Kackar hiện ra trước mắt.

Nằm ở vùng đông bắc đất nước, giáp Biển Đen, Kackar nổi tiếng với địa hình hiểm trở, những thung lũng sâu, sông băng, hồ băng và đỉnh núi quanh năm phủ tuyết. Đây cũng là một trong những vùng đất đa dạng sinh học bậc nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, với rừng lá kim, rừng hỗn giao, đồng cỏ cao nguyên cùng nhiều loài động thực vật quý hiếm.

Giữa khung cảnh kỳ vĩ ấy, đoàn đã trải qua hành trình trekking kéo dài 2 ngày. Ngày đầu khởi động với cung đường 7,7 km. Sang ngày thứ hai, cả nhóm tiếp tục thử thách bản thân trên quãng đường 18,4 km, vượt qua 2 đèo cao và nhiều thung lũng sâu thăm thẳm để chạm tay đến vạch đích tại ngôi làng Kavrun.

Day 1: Những bước chân rộn ràng giữa cao nguyên mênh mông

Ngày đầu tiên của hành trình diễn ra nhẹ nhàng với quãng trek 7,7 km, mức tăng độ cao 800 m, đưa cả đoàn từ làng Olgunlar đến khu cắm trại. Đây như một bước đệm vừa sức, mở màn cho chặng đường dài phía trước.

Quãng trek được chia thành ba đoạn nhỏ. Mở đầu là 1,5 km đường dốc thoai thoải, đưa các thành viên đến trạm nước đầu tiên. Đây cũng là lúc để cả đoàn làm quen với nhịp trek, hít căng lồng ngực bầu không khí miền cao nguyên và khởi động tinh thần.

3 km tiếp theo có phần thách thức hơn, khi cung đường bắt đầu có độ dốc, gập ghềnh vừa phải. Đoàn dừng ở trạm nghỉ, cùng nhau chia sẻ đồ ăn nhẹ, nạp năng lượng và lấy lại sức lực trước khi bước tiếp.

3 km cuối dẫn lối về khu cắm trại, địa hình dần thay đổi: thảm cỏ xanh dần chuyển sang lối đi trải sỏi. Càng gần điểm đến, không khí càng thêm rộn ràng. Ai nấy đều háo hức khép lại ngày trek đầu tiên với nhiều trải nghiệm mới mẻ và chờ đợi những thử thách hấp dẫn của ngày tiếp theo.​

Tại khu cắm trại, các thành viên đã có cơ hội trải nghiệm “khách sạn nghìn sao” giữa cao nguyên, với nhiệt độ ban đêm hạ xuống -1 đến -5 độ. Tuy nhiên, nhờ kinh nghiệm từ nhiều chuyến trek núi tuyết và sự chuẩn bị chu đáo trước đó, cả đoàn đã tận hưởng một đêm cắm trại trọn vẹn, ấm cúng.

Day 2: Đón nhận thách thức trên mỗi chặng đường

3h30 sáng, khi màn đêm còn phủ kín cao nguyên Kackar, các thành viên đã thức dậy, chỉnh lại từng món hành trang, siết chặt dây giày, chuẩn bị cho một ngày mà ai cũng biết sẽ đầy gian nan. 4h, đoàn chính thức lên đường. Đây là mốc thời gian bắt buộc, bởi cung đường phía trước chất chứa muôn vàn thử thách.

Trời còn chưa sáng, cả đoàn đã rọi đèn đi trek trong đêm.

Ngày thứ hai bắt đầu bằng thử thách băng qua hai đèo cao cùng thung lũng sâu đầu tiên. Kackar không phải là dãy núi có thể dễ dàng phô bày sự hiểm trở qua ảnh hay video. Chỉ khi tự thân bước đi, mới thấm thía những con dốc dựng đứng hút tầm mắt, những đoạn đá lăn chênh vênh dưới chân và nhịp “lên - xuống” dồn dập vắt kiệt thể lực.

Thế nhưng, chính sự khắc nghiệt ấy lại mở ra cho cả đoàn cơ hội chạm đến sức mạnh nội tại mà bình thường khó nhận ra. Đứng giữa núi non hùng vĩ, các thành viên buộc phải lắng nghe nhịp thở của mình, giữ nhịp từng bước chân và học cách dựa vào đồng đội để tiếp tục.

Vượt qua đỉnh đèo thứ nhất, hồ Deniz - hồ băng sâu và có diện tích bề mặt lớn nhất ở dãy núi Kackar hiện ra. Đó là thời điểm mà bình minh cũng vừa kịp ló rạng, những tia nắng đầu tiên vén màn sương, đổ xuống mặt hồ lấp lánh. Cảnh tượng hùng vĩ khi ấy chính là phần thưởng ngọt ngào cho những giờ phút căng mình đi trong bóng tối.

Tạm biệt bình minh rực rỡ trên hồ Deniz, đoàn lại tiếp tục hành trình 15 km tiếp theo. Và chính tại đây, những gian nan bắt đầu hiện rõ. Bên cạnh những con đèo dựng đứng là thung lũng sâu hun hút. Đoàn buộc phải xuống đèo rồi lại leo đèo thêm hai lần nữa trước khi chạm đến đoạn đường bằng phẳng.

Ở chặng vượt đèo này, những chấn thương bắt đầu xuất hiện. Với nhóm các thành viên bị thương, tour guide buộc phải mở một lối rẽ sang ngôi làng khác để đoàn có thể di chuyển về bằng ôtô.

Còn đối với những người tiếp tục hành trình, việc băng đèo mang đến những thách thức còn lớn hơn cả. Trước đó, dãy núi Kacar bị sạt lở, con đường mòn bị đất đá mới vùi lấp, gây khó khăn cho các thành viên trong việc dò đường, tìm đường.

Nhớ lại về khoảnh khắc băng đèo, anh Võ Minh Phát, Product Manager tại Zalo vẫn chưa hết cảm giác bồi hồi, “ghê ghê”, mỗi bước đi là một bài toán xác suất 50/50 đi tiếp hay rơi xuống: “Đoạn băng ngang lưng đèo gần như không có lối đi chắc chắn, một bên là vách đá dốc đứng, bên kia là vực sâu đá rời lởm chởm và không kết dính. Cảm tưởng như có thể bước hụt và trượt chân bất cứ lúc nào, đúng kiểu 50/50 giữa đi tiếp hay rơi xuống. Lúc đó đôi chân mình cũng đã đau nhức và rã rời, nên cảm giác căng thẳng càng nhân lên nhiều lần. Nhưng quay lại cũng không khác gì đi tiếp, nên lựa chọn duy nhất là phải cố gắng bước từng bước. Chính ở khoảnh khắc ấy, mình cảm nhận rõ nhất tinh thần 'đón nhận thách thức' - không lùi lại, không bỏ cuộc, chỉ có tiến lên để vượt qua thử thách trước mắt".

Anh Võ Minh Phát trong chuyến trek tại Kackar, Thổ Nhĩ Kỳ.

Vượt qua loạt đèo cao vời vợi và những thung lũng hút tầm mắt, cả đoàn phải trek thêm 15 km mới có thể chạm đến đích là ngôi làng Kavrun. Đoạn đường còn lại có phần bằng phẳng hơn, nhưng việc đôi chân đã trở nên rã rời sau nhiều giờ leo dốc khiến chặng cuối như dài ra vô tận. Khởi hành từ 4h sáng, đến tận 20h cùng ngày, các thành viên mới đặt bước chân cuối cùng vào làng Kavrun khi những ánh nắng cuối cùng đã tắt, nhưng ánh sáng từ nụ cười đồng đội lại rực rỡ hơn bao giờ hết.

Hành trình dài đằng đẵng ấy không chỉ được đo bằng độ dài quãng đường hay độ cao đã vượt qua, mà còn bằng sự kiên định, lòng quả cảm, tinh thần đón nhận thách thức và tình đồng đội gắn kết. Và khi các thành viên cùng nhau ngồi lại, trong khoảnh khắc ấy, mọi nỗi sợ và mệt mỏi dường như tan biến, chỉ còn đọng lại niềm hạnh phúc giản dị: Chúng ta đã cùng nhau đi trọn vẹn hành trình.

Không ngẫu nhiên mà mỗi năm, Zalo lại tổ chức các chuyến trekking như một hoạt động văn hóa đặc trưng, thậm chí trở thành “nghi thức” để đội ngũ quản lý cấp cao đón mừng tuổi mới. Hơn cả một hành trình vượt núi, trekking chính là cách “hình tượng hóa” tinh thần "embracing challenges" (đón nhận thách thức) - kim chỉ nam đã làm nên bản sắc Zalo.

Nhìn lại những chuyến hành trình đã qua, anh Ninh Đắc Thêm, Head of Zalo Technical Platform chia sẻ: “Trekking là phép thử tuyệt vời để khẳng định tinh thần “embracing challenges”, qua đó ánh xạ những giá trị cốt lõi trong việc xây dựng sản phẩm, phát triển tổ chức bền vững với tôn chỉ lấy con người làm trọng tâm. Theo đó, mỗi cá nhân của Zalo luôn ở tâm thế sẵn sàng đón nhận thách thức, đổi mới bản thân trong tư duy và hành động để kiến tạo những giá trị mới cho tổ chức".

Đặc biệt, anh Thêm còn hóm hỉnh liên tưởng câu nói của Neil Armstrong: “That's one small step for man, one giant leap for mankind” (Tạm dịch: "Đây là bước đi nhỏ bé của một con người, nhưng là bước tiến khổng lồ của nhân loại") và tin rằng mỗi bước đi trên hành trình trekking cũng chính là một bước tiến để các thành viên Zalo cùng khai sáng và kết tinh những giá trị mới.

Anh Ninh Đắc Thêm trong chuyến trek tại Kackar, Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ là cung trek Kackar, trong hơn 18 năm hình thành và phát triển của Zalo group, các thành viên đã có cơ hội chinh phục nhiều cung trek trứ danh trong và ngoài nước như: Hang Sơn Đoòng, nóc nhà Đông Đương - Fansipan (3.147 m), Poon Hill (3.200 m) thuộc dãy Himalaya hùng vĩ tại Nepal, Kinabalu - ngọn núi cao nhất Đông Nam Á tại Malaysia (4.095 m), Á Đinh - Đạo Thành (4.700 m) tại Trung Quốc, đèo Khardungla (5.359 m) tại Ấn Độ, Malchin (4.050 m) tại Mông Cổ...

Hành trình trekking tại dãy Kackar, Thổ Nhĩ Kỳ đã kết thúc. Những bước chân trên núi giờ trở thành bước đệm cho hành trình “Make the Internet change Vietnamese lives”. Và tinh thần embracing challenges (đón nhận thách thức) sẽ tiếp lửa để Zalo tiếp tục vươn xa, phát triển nhanh và bền vững.

Và chắc chắn rằng, những chuyến trekking sẽ luôn là một phần không thể thiếu trong hành trình phát triển con người và xây dựng nên thành công bền vững cho Zalo group, mang đến những trải nghiệm đáng nhớ và đầy cảm hứng cho nhiều thế hệ nhân sự của tổ chức này.