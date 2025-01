7 bước dạy con về đụng chạm không an toàn

2. Để con so sánh giữa động chạm an toàn và không an toàn: Sau khi có cuộc trò chuyện đầu tiên, cha mẹ hãy để con giải thích về cử chỉ an toàn và không an toàn. Bằng cách này, bạn sẽ biết được con đã học và hiểu được bao nhiêu. Bạn có thể đặt câu hỏi nhập vai, ví dụ, "Con sẽ làm gì nếu...?" hoặc "Con sẽ nói với ai về...?". Trẻ em nên hiểu rằng bắt tay, một cái ôm, khoác vai từ người mà con tin tưởng (như cha mẹ, anh chị em) là những đụng chạm an toàn. Ngược lại, những đụng chạm thiếu an toàn là khi con cảm thấy khó chịu, sợ hãi với những cử chỉ đó hoặc chạm vào những nơi con không muốn.