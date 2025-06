7 dấu hiệu cảnh báo bạn đang 'bỏ bê' cơ thể

Bạn bị hôi miệng: Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Open Dentistry, hôi miệng là lý do phổ biến nhất khiến bạn phải đi khám nha khoa, sau sâu răng và bệnh nướu răng. Thường do vi khuẩn trên răng và lưỡi gây ra, hôi miệng có thể liên quan đến thói quen đánh răng và dùng chỉ nha khoa kém, hoặc các vấn đề về răng miệng như khô miệng, viêm nướu hoặc viêm nha chu. Trong một số trường hợp, viêm xoang, viêm phế quản, viêm amidan và một số vấn đề về đường tiêu hóa cũng có thể gây hôi miệng. Nếu đánh răng và dùng chỉ nha khoa không có tác dụng, hãy đi khám. Ảnh: Fermeliadental.