7 dấu hiệu dễ thấy nhất của người tự ti

6. Luôn so sáng bản thân với người khác: Nếu bạn không thể ngừng nghĩ rằng ai đó có thể làm điều gì đó tốt hơn bạn, thì chắc chắn bạn cần phải cải thiện sự tự tin của mình. Các nhà tâm lý học khuyên bạn không nên so sánh bản thân với người khác bởi những so sánh chỉ mang tính tiêu cực và dựa trên những giả định sai lầm.