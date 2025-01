7 khuyến cáo để tránh bị ngộ độc thực phẩm dịp Tết Ất Tỵ

Cơ quan chức năng mới đây đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong số đó đa phần là các mặt hàng sử dụng nhiều trong dịp Tết.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không sử dụng sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng. Ảnh: Pexels.

Theo Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm, Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đang tới gần, đồng thời sau Tết Nguyên đán là mùa Lễ hội diễn ra trên phạm vi cả nước với nhiều lượt khách tham dự.

Tết Nguyên đán là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia nước giải khát, các loại hạt có dầu… Để đáp ứng nhu cầu của thị trường, nhiều cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đã gia tăng việc sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thực phẩm; Bên cạnh thời tiết phía Bắc thường ẩm ướt, phía Nam thường nắng nóng; đây là những yếu tố thời tiết ảnh hưởng lớn đến việc bảo đảm chất lượng an toàn thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 và lễ hội Xuân, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã lập 5 đoàn kiểm tra cấp trung ương tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm tại 10 tỉnh, thành phố, trong đó lưu ý xử phạt nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tết Nguyên đán là thời điểm tiêu thụ thực phẩm lớn trong năm, nhất là thịt, cá, trứng, bánh mứt kẹo, rượu bia nước giải khát, các loại hạt có dầu…

Riêng tại TP Hà Nội, một số hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm đã bị tăng tiền phạt gấp đôi từ ngày 1/1/2025, theo quy định tại Luật Thủ đô 2024 và Nghị quyết số 49/2024 của HĐND TP Hà Nội. Trên phạm vi cả nước, năm 2024, ngành y tế kiểm tra 354.820 cơ sở, phát hiện 22.073 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Lực lượng công an đã khởi tố 62 vụ (tăng gần 88%) với 97 bị can (tăng hơn 185%).

Cùng với việc lập 5 đoàn kiểm tra, Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đã đề nghị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiến thức về an toàn thực phẩm, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm.

Tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp, các đơn vị sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm để bảo đảm an toàn thực phẩm, phục vụ đời sống của nhân dân trong Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân; nhằm mọi người dân có quyền được sử dụng thực phẩm an toàn.

Theo đó, đối với người tiêu dùng, Ban Chỉ đạo lưu ý:

Không mua thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh không đảm bảo an toàn; Không mua sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng;

Đồng thời không nên mua, tích trữ quá nhiều thực phẩm trong ngày Tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng, hoặc mốc hỏng;

Cùng đó, không sử dụng sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, có dấu hiệu ôi thiu, mốc, hỏng;

Bên cạnh đó, người tiêu dùng lưu ý không chế biến quá nhiều thực phẩm, thức ăn trong ngày Tết để tránh sử dụng sản phẩm không tươi, mất dinh dưỡng hoặc mốc hỏng.

Không lạm dụng rượu, bia để Tết Ất Tỵ trọn niềm vui;

Không uống rượu khi không biết rõ nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm;

Tuyệt đối không ăn nấm lạ, nấm hoang dại, nấm đã bị dập nát, hỏng.

Ban Chỉ đạo cũng lưu ý người tiêu dùng cần khai báo khi bị ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm theo quy định.