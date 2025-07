7 kiểu người sẽ kéo bạn xuống đáy

7. Người hay than vãn: Kiểu người này dễ dàng rút cạn hạnh phúc và năng lượng của người đối diện bằng vài câu trò chuyện. Từ thời tiết, giao thông, công việc, đến những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống cá nhân, tất cả đều có thể bị biến thành lý do để than thở. Điều đáng nói, những lời than vãn này thường không đi kèm với mong muốn tìm giải pháp, mà chỉ đơn thuần là bày tỏ sự bất mãn liên tục. Vì thế, nếu bạn thường cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với ai đó, tốt nhất nên tránh xa họ.