7 loại trái cây mùa hè giúp da sáng mịn

5. Kiwi: Loại quả này giàu vitamin C và chất chống oxy hóa, kích thích sản xuất collagen, giúp da săn chắc, giảm nếp nhăn, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa da. Các chất chống oxy hóa trong kiwi như vitamin C, vitamin E, carotenoid, lutein, zeaxanthin, isoflavon, polyphenol, giúp bảo vệ da khỏi các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn, nám, sạm da. Ảnh: AS Photography/Pexels.