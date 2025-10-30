7 yếu tố âm thầm 'nuôi dưỡng' ung thư vòm họng

Dấu hiệu ung thư vòm họng thường xuất hiện âm thầm, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường nên khiến nhiều người chủ quan.

Rất nhiều yếu tố như môi trường, di truyền, tiền sử hút thuốc lá, uống rượu có thể làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng. Ảnh: Journal des Femmes.

Ung thư vòm họng (NPC), còn gọi là ung thư biểu mô vòm họng, là loại ung thư hiếm gặp, bắt đầu từ vòm họng - mô nối phía sau mũi với phía sau miệng.

Triệu chứng phổ biến nhất là một khối u không đau ở phía sau cổ, nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến tai, gây mất thính lực hoặc nhiễm trùng tai mạn tính. Ung thư cũng có thể gây đau mặt và tê liệt. Phương pháp điều trị cụ thể tùy thuộc vào giai đoạn ung thư.

Các loại ung thư vòm họng

Theo Cleveland Clinic, có nhiều loại mô khác nhau trong vòm họng, và mỗi loại chứa các loại tế bào khác nhau. Mỗi loại tế bào trông khác nhau khi quan sát dưới kính hiển vi. Các phân nhóm ung thư vòm họng được phân loại theo loại tế bào bị ảnh hưởng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), NPC được chia thành ba phân nhóm:

- Ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa (loại 1): Tế bào ung thư trong mô lót vòm họng được bao phủ bởi keratin - loại protein có trong tóc và móng tay.

- Ung thư biểu mô tế bào vảy không sừng hóa (loại 2): Tế bào ung thư trong mô vòm họng không được bao phủ bởi keratin.

- Ung thư biểu mô không biệt hóa hoặc biệt hóa kém, bao gồm u lympho biểu mô và các biến thể anaplastic (loại 3): Đây là những tế bào ung thư trông rất khác so với tế bào khỏe mạnh khi quan sát dưới kính hiển vi. Các tế bào ung thư biệt hóa kém hoặc không biệt hóa phát triển và lan rộng rất nhanh.

Triệu chứng cảnh báo

Theo WebMD, trong hầu hết trường hợp, người mắc ung thư vòm họng thường thấy một khối u ở sau gáy. Có thể có một hoặc nhiều khối u, và chúng thường không gây đau. Những khối u này xuất hiện khi ung thư di căn đến các hạch bạch huyết ở cổ và khiến chúng sưng lên.

Ngoài ra còn có một số dấu hiệu cảnh báo khác như:

Ù tai hoặc tiếng chuông trong tai

Mất thính lực

Cảm giác đầy tai

Nhiễm trùng tai không khỏi

Đau đầu

Nghẹt mũi

Chảy máu mũi

Khó mở miệng

Đau, tê mặt

Khó thở hoặc khó nói

Nhiều triệu chứng ung thư vòm họng tương tự dấu hiệu của các bệnh ít nghiêm trọng hơn. Việc có một hoặc nhiều triệu chứng này không có nghĩa là mắc ung thư vòm họng. Tuy nhiên, người bệnh nên nói chuyện với bác sĩ nếu các triệu chứng kéo dài hơn 2 tuần hoặc liên tục tái phát.

Yếu tố rủi ro

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, một số yếu tố nguy cơ khiến một người có nhiều khả năng mắc ung thư vòm họng bao gồm:

Thường xuyên sử dụng nhiều đồ uống có chứa cồn.

Nhiễm virus Epstein-Barr (EBV): Đây là loại virus gây bệnh bạch cầu đơn nhân.

Nhiễm virus u nhú ở người (HPV): HPV là một nhóm gồm hơn 150 loại virus. Nhiễm một số loại HPV nhất định có thể gây ra một số dạng ung thư, bao gồm ung thư miệng và họng.

Hút thuốc lá nhiều hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm thuốc lá nào góp phần gây ung thư vòm họng bằng cách tái hoạt nhiễm trùng EBV. Nguy cơ này tăng theo số lượng và thời gian hút thuốc.

Thường xuyên ăn thực phẩm ướp muối: Quá trình nấu nướng thực phẩm ướp muối dường như tạo ra các hóa chất, chẳng hạn nitrosamine, chất có khả năng gây ung thư.

Có tiền sử gia đình: Nếu có thành viên trong gia đình mắc ung thư vòm họng, bạn sẽ có nhiều khả năng mắc bệnh này hơn.

Môi trường làm việc: Hít phải formaldehyde hoặc bụi gỗ tại nơi làm việc làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng. Tiếp xúc với formaldehyde hoặc bụi gỗ càng lâu, nguy cơ mắc bệnh càng cao.