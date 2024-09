8 công thức nước ép và sinh tố làm đẹp da, tốt cho sức khỏe

Sinh tố và nước ép giúp bổ sung nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống.

Sinh tố và nước ép giúp bổ sung nhiều loại vitamin, khoáng chất... tốt cho sức khỏe, đặc biệt là làn da.

Dưới đây là 8 công thức nước ép, sinh tố làm đẹp da, tốt cho sức khỏe...

Nước ép cần tây

Cần tây chứa các vitamin A, B, C, K, magie, kẽm tốt cho làn da. Vitamin C đóng một vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen, trong khi kẽm rất cần thiết trong việc chữa lành tổn thương. Chất chống oxy hóa trong cần tây giúp tăng cường hàng rào bảo vệ da trước tác động tiêu cực của môi trường, nhờ đó làm chậm lão hóa.

Nước ép cần tây cung cấp nước, duy trì mức độ hydrat hóa cho các tế bào da. Nếu bạn cảm thấy nước ép cần tây quá hăng và khó uống, có thể kết hợp nguyên liệu này với các loại trái cây và rau củ khác, chẳng hạn như công thức nước ép cần tây, dưa leo theo công thức dưới đây.

Nguyên liệu:

200 g cần tây

1 quả dưa leo

3 ml mật ong

Cách thực hiện:

Sơ chế sạch cần tây và dưa leo, sau đó cắt khúc nhỏ cho dễ ép

Cho cần tây và dưa leo vào máy và ép lấy nước

Thu dung dịch nước ép, thêm mật ong rồi khuấy đều và thưởng thức

Nước ép cam dứa

Cam, dứa chứa nhiều vitamin C, các chất chống oxy hóa, giúp cơ thể tăng cường sản sinh collagen, cải thiện tình trạng da xỉn màu và chữa lành mụn trứng cá.

Nguyên liệu:

1 quả cam

Nửa quả dứa

Sau khi gọt vỏ, cắt miếng cam, dứa cho vào máy ép. Bạn có thể thêm nước cốt chanh vào hỗn hợp nước ép, rồi thưởng thức. Không nên uống loại nước này khi bụng đói vì có thể làm ảnh hưởng đến dạ dày.

Kết hợp chuối và cải xoăn sẽ giúp bạn có món sinh tố ngon lành, tốt cho làn da.

Sinh tố chuối, cải xoăn

Cải xoăn và chuối kết hợp với nhau là một lựa chọn tuyệt vời giúp làn da sáng khỏe, đều màu.

Nguyên liệu:

Rau cải xoăn 3 lá nhỏ (nếu dùng lá to thì chỉ cần 1-1,5 lá là đủ)

1 quả chuối

1 quả táo

Vài lá bạc hà

Cách thực hiện:

Lột vỏ chuối, cắt thành từng khúc nhỏ. Cải xoăn rửa sạch, để ráo nước.

Sau đó, cho toàn bộ chuối, cải xoăn vào máy xay sinh tố, rồi thêm một nước ép táo hoặc từng miếng táo đã cắt nhỏ, rồi xay nhuyễn. Cho sinh tố ra ly, thêm vài lá bạc hà và thưởng thức.

Nước ép cà rốt

Nước ép cà rốt cung cấp lượng lớn vitamin C, thúc đẩy tổng hợp collagen, giúp làn da đàn hồi, căng mịn. Ngoài ra, vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa để bảo vệ làn da khỏi những tác hại của các gốc tự do.

Beta-carotene có trong nước ép cà rốt cũng giúp hỗ trợ làn da. Một nghiên cứu đã cho thấy rằng việc ăn chế độ giàu carotenoid có thể giúp bảo vệ làn da khỏi các tác hại của tia cực tím (UV) và cải thiện được vẻ ngoài của da.

Để làm nước ép cà rốt, bạn cần chuẩn bị khoảng 5 củ cà rốt. Sau khi gọt vỏ, cắt khúc vừa phải, hãy cho vào máy ép, ép lấy nước. Dung dịch thu được có mùi thơm đặc trưng của cà rốt.

Nước ép cà rốt cung cấp lượng lớn vitamin C, thúc đẩy tổng hợp collagen, giúp làn da đàn hồi, căng mịn.

Nước ép củ dền và cần tây

Củ dền là một trong những 'siêu thực phẩm' mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nhờ cung cấp dồi dào vitamin, khoáng chất như folate, mangan, kali, vitamin C... Với những thành phần dinh dưỡng nêu trên, nước ép củ dền giúp mờ vết thâm, làm sáng da, chống lão hóa.

Nguyên liệu:

2 - 3 củ dền

1 bó cần tây nhỏ

Cách thực hiện:

Củ dền sơ chế sạch, cắt miếng nhỏ. Cần tây bỏ bớt lá, gốc, rửa sạch và cắt thành nhánh vừa. Cho hai nguyên liệu này vào máy ép hoa quả, ép lấy nước

Cho nước ép ra ly rồi thưởng thức

Sinh tố chuối

Nguyên liệu:

1 quả chuối

Nửa cốc sữa chua vani không béo

2 thìa cà phê chiết xuất vani

Cách thực hiện:

Lột vỏ chuối, cắt chuối thành từng miếng nhỏ

Cho tất cả nguyên liệu vào máy xay sinh tố, xay đến khi nhuyễn mịn

Sau đó, rót sinh tố ra ly và thưởng thức

Nước ép lựu

Lựu rất giàu vitamin C, A, K, sắt, folate và kali, giúp thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da và làm chậm lão hóa. Uống nước ép lựu hàng ngày cũng có thể giúp bạn cải thiện và ngăn ngừa tình trạng mụn trứng cá. Bên cạnh đó, nước ép lựu giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, thải độc cho da, mang lại một làn da sáng khỏe, đều màu.

Để làm món nước này, bạn chỉ cần chuẩn bị 1-2 quả lựu, ép lấy nước. Có thể thêm ít đường và nước cốt chanh theo sở thích rồi thưởng thức.

Sinh tố cam kết hợp với đu đủ cũng là thức uống lý tưởng cho sức khỏe, làn da.

Sinh tố cam, đu đủ

Nguyên liệu:

1 quả cam

Nửa quả đu đủ

Vài lá bạc hà

Cách thực hiện:

Đu đủ bỏ vỏ, hột, cam gọt bỏ vỏ ngoài, lột vỏ lụa ngoài múi

Cho 2 nguyên liệu vào máy xay sinh tố, có thể thêm vài giọt nước cốt chanh. Tùy ý thích có thể thêm 1/2 ly nước lạnh để gia giảm độ đặc loãng

Cho sinh tố ra ly, thêm vài lá bạc hà và thưởng thức