9 dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư phổi

Những dấu hiệu của ung thư phổi như ho kéo dài, khàn giọng, khó thở, mất cảm giác thèm ăn có thể xuất hiện âm thầm nhưng lại là lời cảnh báo sớm.

Ho dữ dội, kéo dài là một trong những dấu hiệu đặc trưng nhất của ung thư phổi. Ảnh: Circlehealthgroup.

Mới đây, Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) tuyên bố sắp ra mắt xét nghiệm máu sinh thiết lỏng tiên tiến, mang lại hy vọng mới cho bệnh nhân ung thư phổi và ung thư vú.

Theo Independent, xét nghiệm đột phá này là lần đầu tiên trên thế giới sẽ phân tích các đoạn DNA khối u lưu thông trong máu, cho phép bác sĩ kê đơn điều trị cá nhân hóa nhanh hơn. Dự kiến ​​có 15.000 bệnh nhân được hưởng lợi từ việc triển khai này mỗi năm.

Bằng cách xác định các đột biến gene cụ thể, sinh thiết lỏng loại bỏ nhu cầu sinh thiết mô truyền thống trong nhiều trường hợp, giảm thời gian chờ đợi và cho phép tiếp cận nhanh hơn với các liệu pháp điều trị mục tiêu.

Xét nghiệm này ban đầu được triển khai cho bệnh nhân ung thư phổi, nhưng các quan chức xác nhận nó cũng sẽ được sử dụng cho những người mắc bệnh ung thư vú để phát hiện nhiều biến thể di truyền hơn nhằm xem họ có đủ điều kiện để điều trị mục tiêu hay không.

Sau một thử nghiệm thí điểm với sự tham gia của 10.000 người mắc ung thư phổi không phải tế bào nhỏ (loại phổ biến nhất), thử nghiệm này đang được mở rộng với hy vọng có thể được sử dụng cho các loại ung thư khác trong tương lai.

Đây là bước đột phá thú vị trong nghiên cứu ung thư - nhưng một số chuyên gia khuyến cáo mọi người bệnh nên nắm vững những kiến thức cơ bản về ung thư phổi, đặc biệt là nguyên nhân chính và các triệu chứng phổ biến.

Nguyên nhân gây ung thư phổi

"Ung thư phổi là căn bệnh mà sự tăng trưởng tế bào không kiểm soát xảy ra trong phổi, dẫn đến khối u", tiến sĩ Jenny Messenger, chuyên gia tư vấn về hô hấp và y học tổng quát tại Bệnh viện Nuffield Health Brighton (Anh), giải thích. "Đáng buồn thay, ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong do ung thư phổ biến nhất ở Anh".

Theo tiến sĩ Messenger, có rất nhiều nguyên nhân tiềm ẩn, nhưng lý do chính là hút thuốc. Ung thư phổi cũng có thể do một số nguyên nhân di truyền và liên quan đến ô nhiễm, béo phì, tiếp xúc với amiăng và một số hóa chất tại nơi làm việc.

Ung thư phổi thường được chẩn đoán bằng chụp CT ngực và việc chẩn đoán sớm có vai trò rất quan trọng.

Mất cảm giác thèm ăn có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó không ổn. Ảnh: PA.

Dấu hiệu nhận biết

Tiến sĩ Rachel Orritt, Quản lý thông tin y tế tại Cancer Research UK, cho biết: "Bạn có thể dễ dàng cho rằng những thay đổi này là do tuổi tác hoặc một vấn đề sức khỏe khác. Tuy nhiên, điều quan trọng là nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nếu nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào ở mình hoặc không thuyên giảm".

Trong hầu hết trường hợp, đó không phải là ung thư, nhưng nếu có, việc phát hiện sớm có thể tạo ra sự khác biệt thực sự. Dưới đây là 9 dấu hiệu của bệnh ung thư phổi mà mọi người không nên bỏ qua.

- Cảm thấy khó thở: Tiến sĩ Orritt cho biết điều này có thể là cảm giác khó thở khi thực hiện các hoạt động mà trước đây bạn không gặp vấn đề gì hoặc gặp các khó khăn khác khi thở.

- Nhiễm trùng ngực: Một dấu hiệu khác là tình trạng nhiễm trùng ngực tái phát, không khỏi hoặc không thuyên giảm sau khi điều trị.

- Ho kéo dài: "Đây có thể là cơn ho dai dẳng hoặc không thuyên giảm sau khi điều trị", tiến sĩ Orritt nhấn mạnh. "Nó cũng có thể là sự thay đổi hoặc tình trạng ho mà bạn đã mắc phải trong một thời gian trở nên tồi tệ hơn".

- Ho ra máu: Đây có thể là máu trong đờm, ngay cả khi chỉ là một lượng nhỏ.

- Cảm thấy mệt mỏi không rõ lý do: Tiến sĩ Orritt giải thích đây có thể là tình trạng mệt mỏi không hết khi nghỉ ngơi hoặc cảm thấy mệt mỏi khi thực hiện các hoạt động mà trước đây bạn vẫn làm mà không gặp vấn đề gì.

- Giảm cân mà không cần cố gắng: Một dấu hiệu cảnh báo khác là giảm cân mà không thay đổi chế độ ăn uống hoặc mức độ hoạt động của người bệnh.

- Mất cảm giác thèm ăn: Điều này có thể là do người bệnh không còn cảm thấy đói nhiều như trước nữa hoặc không muốn ăn nhiều như bình thường.

- Đau không rõ nguyên nhân: "Một triệu chứng có thể khiến một số người ngạc nhiên và dễ bị bỏ qua là đau vai ngày càng nặng hơn", tiến sĩ Messenger cho biết. "Đau ngực liên tục ngày càng nặng hơn cũng có thể là một dấu hiệu cảnh báo".

- Thay đổi giọng nói: Theo tiến sĩ Messenger, một triệu chứng ít được biết đến khác là giọng khàn hoặc giọng nói thay đổi không thuyên giảm sau 4-6 tuần.