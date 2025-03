adidas chính thức 'chia tay' Yeezy và Kanye West

Sau khi chấm dứt hợp tác với Kanye West vì phát ngôn gây tranh cãi, adidas đã hoàn tất việc bán nốt số lượng Yeezy còn lại vào cuối năm 2024.

Sau hơn một năm nỗ lực thanh lý kho hàng Yeezy, adidas thông báo đã bán đôi giày cuối cùng của dòng sản phẩm này vào cuối năm 2024. Đây là bước đi cuối cùng trong quá trình chấm dứt hoàn toàn quan hệ hợp tác với rapper Ye (tên cũ là Kanye West), sau khi anh vướng vào loạt phát ngôn bài Do Thái gây tranh cãi.

Thông tin được công bố vào ngày 5/3. Sự chấm dứt quan hệ với Ye sau những phát ngôn bài Do Thái của rapper này đã khiến hãng giày chịu tổn thất lớn về doanh thu, đặc biệt tại Mỹ, thị trường mà Yeezy từng là một trong những dòng giày bán chạy nhất, theo Reuters.

Sau phát ngôn gây tranh cãi của Kanye West, adidas ngừng hợp tác với rapper. Ảnh: Mike Blake/Reuters.

"Không còn một đôi Yeezy nào nữa, tất cả đã được bán hết và chúng tôi đã khép lại chương này", Giám đốc tài chính adidas, Harm Ohlmeyer, tuyên bố trong buổi họp báo sau khi công ty công bố kết quả kinh doanh.

Việc chấm dứt hợp đồng với Ye vào năm 2022 đã khiến thương hiệu mất gần 250 triệu euro (khoảng 269 triệu USD ) chỉ trong năm đầu tiên. Không chỉ tổn thất về tài chính, thương hiệu thể thao Đức còn đối mặt với khủng hoảng truyền thông khi dư luận lên án sự chậm trễ trong việc phản ứng trước hành vi của rapper này.

Từ tháng 5/2023, hãng bắt đầu bán tháo các sản phẩm Yeezy, cam kết trích một phần lợi nhuận để ủng hộ các tổ chức chống bài Do Thái, trong đó có Anti-Defamation League (Liên đoàn Chống phỉ báng).

Dù dù đã gắng sức xử lý hàng tồn kho, sự vắng bóng của Yeezy vẫn để lại tác động nặng nề lên thị trường Bắc Mỹ, nơi dòng giày này từng rất phổ biến. Thương hiệu ghi nhận doanh thu khu vực này giảm 2% trong năm 2024, nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sụt giảm mạnh doanh số Yeezy.

adidas chính thức khép lại "mối lương duyên" đầy biến động với Kanye West. Ảnh minh họa: Hollie Adams/Bloomberg

Theo báo cáo tài chính mới nhất, đợt bán hàng Yeezy cuối cùng đã giúp nhãn hàng thu về khoảng 50 triệu euro (khoảng 53 triệu USD ) trong quý IV/2024, góp phần nâng tổng doanh thu của hãng lên 5,97 tỷ euro (khoảng 6,44 tỷ USD ), tăng 24% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, thương hiệu vẫn tỏ ra thận trọng khi điều chỉnh dự báo tăng trưởng doanh thu năm 2025 xuống còn 10%, giảm so với mức 12% của năm 2024. Đây cũng là lần đầu tiên dự báo doanh thu của hãng không bao gồm bất kỳ khoản thu nào từ Yeezy, The New York Times đưa tin.

Dưới sự lãnh đạo của CEO Bjorn Gulden (nhậm chức vào 2023), tổ chức đang thực hiện những thay đổi quan trọng để thích nghi với giai đoạn mới. Công ty dự kiến cắt giảm tới 500 vị trí tại trụ sở chính ở Herzogenaurach (Đức), nhằm phân quyền ra các văn phòng khu vực trên toàn cầu.

Không còn Yeezy, adidas đặt cược vào Samba và dàn sao mới. Ảnh minh họa: Helen Reid/Reuters.

Để bù đắp khoảng trống mà Yeezy để lại, adidas đang tập trung vào các dòng giày khác như Samba, thiết kế mang tính biểu tượng đã có từ hàng thập kỷ nhưng đang trở lại mạnh mẽ nhờ xu hướng hoài niệm. Hãng cũng lên kế hoạch hợp tác với nhiều ngôi sao mới để duy trì sức hút với khách hàng.

Với tất cả những biến động trong thời gian qua, hãng thời trang Đức hy vọng 2025 sẽ là năm thương hiệu này có thể thực sự bước ra khỏi cái bóng của Yeezy, tập trung vào những chiến lược phát triển bền vững và lấy lại vị thế trên thị trường thời trang thể thao.

"Chúng ta có rất nhiều điều đáng mong chờ trong năm 2025", CEO Bjorn Gulden nhấn mạnh.