Ai có nguy cơ mắc bệnh viêm gan A?

Viêm gan A gắn liền với môi trường sống chưa đảm bảo, đặc biệt là khi nguồn nước sinh hoạt và thực phẩm bị nhiễm bẩn.

Virus viêm gan A. Ảnh: Adobe Stock.

Viêm gan A là bệnh nhiễm trùng gan do virus HAV gây ra, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Không giống như viêm gan B hay C, viêm gan A không gây bệnh mạn tính. Tuy vậy, bệnh vẫn có thể khiến người mắc mệt mỏi kéo dài, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nếu diễn tiến thành suy gan cấp.

Số liệu của WHO trong năm 2016 chỉ ra viêm gan A đã khiến hơn 7.100 người trên toàn cầu qua đời, chiếm khoảng 0,5% tổng số ca không qua khỏi vì các loại viêm gan siêu vi.

Virus lây khi người khỏe mạnh ăn hoặc uống phải thực phẩm, nước uống nhiễm virus. Nguy cơ nhiễm bệnh cũng có thể xảy ra nếu người nhiễm bệnh chế biến món ăn mà không rửa tay sạch. Ngoài ra, virus cũng có thể lây qua tiếp xúc gần, đặc biệt trong quan hệ tình dục đường miệng và hậu môn. Bệnh không lây khi tiếp xúc thông thường, như bắt tay hay dùng chung đồ dùng sinh hoạt.

Bất kỳ ai chưa từng mắc hoặc chưa tiêm phòng đều có thể bị nhiễm virus viêm gan A. Ở các quốc gia thu nhập thấp và trung bình – nơi điều kiện vệ sinh còn hạn chế – phần lớn trẻ em dưới 10 tuổi đều từng nhiễm bệnh.

Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 2 đến 4 tuần. Khi phát bệnh, người nhiễm có thể thấy mệt mỏi, sốt, chán ăn, buồn nôn, tiêu chảy, đau bụng, nước tiểu sẫm màu và vàng da, vàng mắt.

Người lớn thường có triệu chứng rõ hơn trẻ nhỏ. Dù hiếm gặp, một số người lớn tuổi có thể bị biến chứng nặng, dẫn đến suy gan cấp, thậm chí không qua khỏi. Cũng có người sau khi khỏi bệnh vẫn có thể tái phát, nhưng thường hồi phục hoàn toàn.

Viêm gan A có triệu chứng giống với các bệnh viêm gan virus khác nên muốn chẩn đoán chính xác cần làm xét nghiệm máu. Các bác sĩ sẽ tìm kháng thể đặc hiệu chống lại virus HAV hoặc dùng kỹ thuật PCR để phát hiện virus từ rất sớm.

Biện pháp hiệu quả nhất để phòng viêm gan A là giữ gìn vệ sinh cá nhân, ăn chín uống sôi và tiêm vaccine. Một số cách cụ thể gồm:

Rửa tay thường xuyên, nhất là trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh.

Đảm bảo nước uống sạch và thực phẩm được nấu chín kỹ.

Tránh quan hệ tình dục không an toàn.

Tiêm phòng vaccine viêm gan A.