Ăn gì tại Hội chợ Mùa Thu? - Kỳ 1

Hội chợ Mùa Thu lần đầu diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) đang trở thành điểm hẹn mới cho người dân và du khách với hàng loạt trải nghiệm ẩm thực đặc sắc.

Hội chợ Mùa thu 2025 diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) thu hút đông đảo du khách từ khi mở cửa ngày 26/10. Sự kiện được xem là mô hình kết hợp giữa thương mại, văn hóa và công nghệ trải nghiệm, nhằm tôn vinh giá trị truyền thống và khơi gợi tinh thần sáng tạo hiện đại.

Tinh thần ấy thể hiện rõ tại khu vực "Lễ hội Ẩm thực Thu Mỹ Vị - Cheer Fest", nơi du khách dễ dàng bắt gặp hàng trăm món ăn Việt Nam và quốc tế được bày biện bắt mắt, mở đầu cho hành trình khám phá văn hóa ẩm thực đa dạng. Tại đây, mảnh ghép "Thu Mỹ Vị" hội tụ "Một vòng Việt Nam" với ẩm thực 3 miền còn "Cheer Fest - Nướng & Bia" hứa hẹn trở thành một châu Âu thu nhỏ giữa lòng Hà Nội trong hành trình ẩm thực tiếp theo.

Du khách tập trung đông đúc tại khu vực ăn uống.

Tại không gian "Một vòng Việt Nam", hành trình ẩm thực của 34 tỉnh, thành được tái hiện sinh động qua từng gian hàng. Từ Tuyên Quang đến Cà Mau, mỗi địa phương mang đến một câu chuyện riêng về hương vị và bản sắc quê hương.

Vịt quay Lạng Sơn được chế biến cùng lá mắc mật tươi, mật ong rừng và gia vị bản địa. Điểm đặc biệt của món ăn là "bí kíp" phun mật ong pha rượu trắng lên da vịt trong quá trình quay, tạo độ bóng và hương thơm đặc trưng mà khó nơi nào có được.

Vịt quay Lạng Sơn trứ danh với lớp da vàng óng.

Bắc Ninh mang đến hội chợ nhiều đặc sản quen thuộc như bánh giò, nem bùi, bánh gai, bánh tẻ. Trong đó, nem bùi nổi tiếng gắn liền với tên làng Bùi (phường Ninh Xá).

Món ăn dân dã này đòi hỏi sự tỉ mỉ ở từng công đoạn: gạo làm thính phải được ngâm kỹ, rang vàng rồi xay nhuyễn; thịt lợn chọn phần ngon nhất, thái mỏng, hấp cách thủy và trộn cùng thính cho thật đều tay. Nem sau đó được nén chặt, gói trong lá sung và lá chuối, tạo nên hương vị bùi béo, thơm dịu, khó quên.

Bánh tẻ, hay còn gọi là bánh răng bừa, được làm từ bột gạo tẻ, nhân thịt băm và mộc nhĩ, gói trong lá dong rồi hấp chín. Khi bóc lớp lá, phần vỏ bánh ngà trắng, dẻo dai, thơm mùi lá dong; nhân bánh đậm đà vị thịt, giòn nhẹ của mộc nhĩ, cay nhẹ của tiêu.

Các đặc sản bánh giò, nem bùi, bánh gai, bánh tẻ tại gian hàng Bắc Ninh.

Bánh cuốn Hà Nội thể hiện nét tinh tế của ẩm thực kinh kỳ với lớp bánh mỏng, mềm, nhân thịt băm mộc nhĩ, rắc thêm hành phi vàng ruộm và dùng kèm bát nước mắm pha chua ngọt. Thực khách có thể gọi thêm giò chả Ước Lễ để tăng hương vị.

Ngoài ra, tại gian hàng Hà Nội, nhiều món bánh truyền thống khác như bánh da lợn, bánh chín tầng mây, bánh tằm khoai mì cũng thu hút đông đảo du khách ghé thưởng thức.

Bánh cuốn ăn cùng giò chả Ước Lễ, rắc thêm chút hành phi.

Bánh đa cua Hải Phòng mang màu đỏ nâu đặc trưng từ bột gấc, được coi là biểu tượng may mắn theo quan niệm người dân địa phương. Nước dùng nấu từ cua đồng xay và gạch cua, kết hợp với tôm, chả lá lốt, rau muống chẻ và hành phi, tạo nên vị ngọt thanh, béo ngậy tự nhiên.

Gian hàng bánh đa cua Hải Phòng đông kín thực khách.

Súp lươn Nghệ An được chế biến từ lươn đồng, nghệ tươi và hành tăm, những nguyên liệu đặc trưng của miền Trung. Gian hàng này luôn đông kín du khách, nhiều người kiên nhẫn xếp hàng để thưởng thức bát súp lươn nóng hổi ăn kèm bánh mì hoặc bánh cuốn.

Lươn Nghệ An có thịt dai, ngọt, được nấu cầu kỳ, từng được CNN Travel vinh danh là một trong những món ăn sáng đặc sắc nhất Việt Nam.

Súp lươn Nghệ An được chế biến cầu kỳ, đậm vị.

Bún bò Huế, món ăn biểu tượng của cố đô, gồm bún sợi to, thịt bò bắp, giò heo, chả Huế, nêm cùng ruốc (mắm tôm), sả và ớt sa tế. Nước dùng cay nồng, đậm hương sả và ruốc, hòa quyện vị ngọt xương và thanh của rau sống, thể hiện triết lý "ngon phải hài hòa" trong ẩm thực cung đình xưa.

Chè Huế là một trong những món tráng miệng được nhiều du khách yêu thích. Các nguyên liệu quen thuộc như đậu xanh, đậu đỏ, bột báng, hạt sen, khoai môn, chuối, sắn, đậu ván, đường phèn được kết hợp khéo léo tạo nên hương vị đặc trưng.

Với hơn 30 loại chè khác nhau, từ chè đậu ngọt thanh đến chè bột lọc bọc heo quay độc đáo, món chè Huế thể hiện sự tinh tế, tỉ mỉ trong chế biến và thẩm mỹ trình bày, là cầu nối giữa ẩm thực cung đình và dân gian.

Bún bò và chè Huế chinh phục các thực khách nhờ hương vị độc đáo.

Bánh canh Quảng Trị là món ăn dân dã mang hương vị đặc trưng miền Trung, được chế biến từ hai nguyên liệu chính là bánh canh và cá lóc (còn gọi là cá quả hoặc cá chuối).

Sợi bánh canh được làm từ bột gạo cán mỏng, thái thành sợi nhỏ và dài, trông như những thanh tre của vạt giường. Phần nhân và nước dùng đều nấu hoàn toàn từ thịt cá lóc tươi, không dùng xương lợn, tạo nên vị ngọt thanh, nhẹ và tự nhiên, khiến thực khách dễ dàng nhận ra dấu ấn riêng của ẩm thực Quảng Trị.

Một bát bánh canh cá Quảng Trị.

Phở atiso Đà Lạt là sáng tạo mới mẻ kết hợp nguyên liệu đặc trưng của cao nguyên với món ăn truyền thống, mang đến vị thanh nhẹ, dễ chịu, phù hợp không khí se lạnh của thành phố hoa.

Mai Văn Nhí, đại diện thương hiệu, cho biết món ăn mang hương vị riêng nhờ sự kết hợp giữa sườn bò hầm và hoa atiso xanh. Điểm khác biệt của món phở nằm ở sợi bánh phở làm từ bột atiso, tạo màu đỏ hồng tự nhiên, cùng nước dùng hầm từ atiso xanh và sườn bò, không sử dụng gia vị, giúp hương vị thanh nhẹ hơn phở truyền thống.

Phở atiso Đà Lạt thu hút với loại bánh phở màu đỏ hồng, miếng sườn to ninh nhừ.

Bún thịt nướng TP.HCM gồm bún tươi, thịt heo nướng, chả giò, đồ chua, rau sống và nước mắm pha. Món ăn được trình bày gọn gàng, không chan nước, vừa tiện cho bữa trưa nhanh gọn, vừa thể hiện nét văn hóa "ăn nhanh mà tinh tế" của người Sài Gòn.

Bún mắm Đồng Tháp sử dụng mắm cá linh hoặc cá sặc làm nền, ăn cùng bún tươi, tôm, mực, thịt heo quay, cà tím, rau thơm, ớt và sả. Nước dùng được nấu vừa vị, không quá nặng mùi mắm, chan cùng bún và rau đồng nội, mang đến hương vị đậm đà mà vẫn hài hòa.

Bún thịt nướng TP.HCM và bún mắm Đồng Tháp.

Bánh tráng nướng Đắk Lắk là món ăn đường phố quen thuộc, thường được ví như "pizza Việt". Món bánh sử dụng bánh tráng mỏng nướng giòn trên than hồng, phủ đầy nhân thịt băm, tôm khô, tép, hành lá, trứng và đôi khi thêm phô mai hoặc xúc xích để tăng hương vị.

Khi nướng, người bán khéo léo xoay đều tay để bánh vàng giòn mà không cháy, tỏa mùi thơm quyến rũ. Vị giòn của bánh, béo bùi của trứng, cay nhẹ của tương ớt và thơm nồng của hành hòa quyện tạo nên hương vị đặc trưng.

Bánh tráng nướng giòn rụm, vàng óng.

Một điểm nhấn tại hội chợ là màn xác lập kỷ lục Việt Nam "Bức tranh xôi hoa đậu lớn nhất Việt Nam", tái hiện mô hình Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) bằng xôi gấc và hoa đậu.

Tác phẩm do tập thể đầu bếp Lạc Hồng Palace (Hải Phòng) thực hiện, dưới sự cố vấn của nghệ nhân Trần Thị Hiền Minh và Chi hội Đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, thể hiện sự kết hợp giữa nghệ thuật ẩm thực và tư duy kiến trúc. Hoạt động dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 31/10 tại sân Nam trung tâm triển lãm.

Ngoài ẩm thực, Hội chợ Mùa Thu còn mang tới loạt tiết mục văn hóa đặc sắc.

Trong khi đó tại sảnh trung tâm của hội chợ, không khí tiếp tục sôi động với chương trình nghệ thuật tổng hợp do Liên đoàn Xiếc Việt Nam và Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp biểu diễn. Những tiết mục xiếc, múa, ca nhạc đặc sắc tạo nên không gian giải trí đậm chất nghệ thuật, thu hút đông đảo người xem.

Bên cạnh không gian ẩm thực, văn hóa - nghệ thuật, hội chợ còn quy tụ gần 3.000 đơn vị trưng bày, tạo nên điểm hẹn mua sắm sôi động, góp phần thúc đẩy kết nối sản xuất, tiêu dùng và quảng bá thương hiệu Việt đến đông đảo người dân.

Với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh", nhiều gian hàng thuộc khu "Thu Gia đình" và "Tinh hoa Thu Hà Nội"ghi nhận doanh thu tăng mạnh.

Các thương hiệu thời trang nổi tiếng như Fila, Converse, Adidas, Nike, Puma, Reebok, Lining, Giovani... áp dụng mức giảm giá 30-70%, thu hút đông đảo khách hàng.

Khách hàng quan tâm đến các mặt hàng, đặc sản địa phương tại hội chợ.

Dù là ngày trong tuần nhưng lượng khách mua sắm vẫn ổn định, đặc biệt tập trung vào các sản phẩm giảm sâu như giày thể thao, thắt lưng. Một số mẫu đã hết size do bán chạy, cửa hàng đang gấp rút bổ sung thêm hàng.

Các doanh nghiệp sản xuất trong nước cũng tạo sức hút nhờ chiến lược bán hàng đồng giá, đặc sản địa phương và sản phẩm OCOP luôn cháy hàng.

Không khí mua sắm tại khu đặc sản vùng miền diễn ra sôi động. Khách hàng tranh thủ săn các mặt hàng như mật ong, nước mắm, cà phê, trà… với mức giá ưu đãi. Nhiều gian hàng còn cho dùng thử hoặc tặng quà, khiến lượng khách ghé trải nghiệm tăng mạnh.

Giữa tiết trời se lạnh của mùa thu Hà Nội, hương vị ẩm thực từ khắp vùng miền hòa quyện trong không gian hội chợ mang đến cho du khách trải nghiệm trọn vẹn về sắc, hương, vị. Đây không chỉ là dịp để thưởng thức những món ngon đặc sản, mà còn là hành trình khám phá văn hóa địa phương "chỉ trong một chuyến tham quan".