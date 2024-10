Ăn phở, bánh mì đủ mức giá tại sân bay Nội Bài

Các món thuần Việt như phở, bánh mì, bún chả... tại sân bay Nội Bài được đánh giá có chất lượng khá, không gian sạch sẽ và dịch vụ tiện lợi.

Sân bay không còn là nơi của những bữa ăn tạm bợ để lấp đầy bụng trước hoặc sau chuyến bay. Chất lượng các món ăn tại đây ngày càng cải thiện, trở thành điểm dừng chân phù hợp cho những tín đồ ẩm thực muốn khám phá hương vị Việt Nam và quốc tế trước giờ bay.

Nằm tại Hà Nội, nhà ga quốc nội và quốc tế của sân bay Nội Bài đều có nhiều món ăn đặc trưng của Thủ đô như phở, bánh mì hoặc bún chả với chất lượng khá. Tri Thức - Znews gợi ý những món ngon nên thử sân bay này.

Phở

Giá trung bình: 80.000 - 120.000 đồng/bát.

80.000 - 120.000 đồng/bát. Địa điểm gợi ý: Phở 24, Big Bowl, Star Café

Phở tại sân bay Nội Bài là một lựa chọn tiện lợi và an toàn cho những ai muốn thưởng thức món ăn đặc trưng của Việt Nam trong thời gian ngắn. Với sự chú trọng đến chất lượng nguyên liệu và an toàn thực phẩm, du khách có thể yên tâm về sức khỏe khi dùng bữa tại đây.

Có nhiều thương hiệu bán món phở tại Nội Bài, song điểm chung chất lượng đều ở mức khá. Sợi phở mỏng, đều, không bị dính nhau, có độ dai và mềm vừa phải. Nước dùng được đánh giá là trong, đậm đà, thơm hương quế, hồi, thảo quả. Có nhiều lựa chọn như tái, chín, nạm, gầu... đáp ứng sở thích của từng thực khách.

Tuy nhiên, vì phục vụ nhanh nhanh chóng, phở tại sân bay có thể thiếu đi sự tinh tế và đa dạng trong hương vị so với phở ở các quán nổi tiếng. Ngoài ra, giá phở tại sân bay thường cao hơn hẳn so với ở ngoài do chi phí vận hành và dịch vụ tại sân bay.

Bánh mì

Giá trung bình: 50.000 - 70.000 đồng/chiếc.

50.000 - 70.000 đồng/chiếc. Địa điểm gợi ý: Big Bowl, Vietnam Delights, Lucky Café, cửa hàng tiện lợi Fresh2Go...

Bánh mì là món ăn Việt nổi danh khắp thế giới và được nhiều người biết đến. Đặc biệt hơn, nếu du khách có dịp thưởng thức bánh mì tại sân bay Nội Bài.

Điểm nổi bật của món bánh mì tại một số cửa hàng ở sân bay Nội Bài là vỏ bánh mì giòn; kết hợp với đa dạng nhân bánh như: thịt nướng, pate, trứng, chả lụa, gà xé, rau, dưa chuột...

Tuy nhiên, cũng có ít quán vì phục vụ nhanh nên vỏ bánh dai, nguội. Giống như nhiều món ăn khác, giá bánh mì tại sân bay thường cao hơn so với các quán bên ngoài. Bù lại tính ứng dụng cao khi du khách có thể dễ dàng mua và mang theo bánh mì lên máy bay hoặc thưởng thức trong lúc chờ đợi.

Bún chả

Giá trung bình: 90.000 - 130.000 đồng/suất.

90.000 - 130.000 đồng/suất. Địa điểm gợi ý: Vietnamese Delight, Big Bowl, Lucky Café...

Bún chả là một trong những món ăn đặc trưng của Hà Nội, được nhiều du khách quốc tế và trong nước yêu thích. Tại sân bay Nội Bài, du khách có thể chọn thưởng thức bún chả trong lúc chờ chuyến bay hoặc ngay khi vừa hạ cánh tại một số cửa hàng như Vietnamese Delight, Big Bowl, Lucky Café...

Tuy nhiên, đây không phải là món ăn phổ biến tại sân bay, do đó lựa chọn quầy bán có thể rất hạn chế.

Bún chả tại Nội Bài có chất lượng ở mức trung bình khá với nước chấm trong, không quá mặn hoặc quá ngọt, tạo sự hài hòa khi kết hợp với thịt nướng và bún tươi. Khu vực ăn uống sạch sẽ, thoáng mát, mặc dù có thể đông đúc vào giờ cao điểm.

Giá cả có thể cao hơn so với bên ngoài, nhưng sự tiện lợi và đảm bảo về an toàn thực phẩm là điểm cộng lớn.

Bánh đa hải sản

Giá trung bình: 100.000 - 150.000 đồng/bát.

100.000 - 150.000 đồng/bát. Địa điểm gợi ý: Vietnamese Delight, Lucky Café...

Bánh đa hải sản cũng là món ăn không nên bỏ qua khi du khách đến sân bay cửa ngõ của Thủ đô. Đây là đặc sản của vùng biển Việt Nam, đặc biệt phổ biến ở Hải Phòng và các tỉnh ven biển phía Bắc.

Món ăn này kết hợp giữa bánh đa đỏ – loại mì làm từ gạo lứt hoặc gạo đỏ – với hải sản tươi ngon như tôm, mực, cua, ghẹ và chả cá. Nước dùng thường được nấu từ xương hải sản và các loại gia vị, tạo nên hương vị đậm đà, ngọt thanh và thơm ngon.

Do nguyên liệu hải sản đắt đỏ và chi phí vận hành tại sân bay, món bánh đa hải sản thường có giá khá cao.