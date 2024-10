Ngồi cà phê ở đâu khi chờ bay tại Tân Sơn Nhất?

Nhiều thương hiệu đồ uống đặt cửa hàng bên trong sân bay Tân Sơn Nhất, phục vụ nhu cầu thư giãn, giải khát hoặc sử dụng Wi-Fi của hành khách chờ bay.

Việc phải chờ đợi cho chuyến bay có thể khiến hành khách mệt mỏi và sốt ruột. Tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM), nhiều tiệm cà phê được bố trí tại cả ga quốc nội và quốc tế với nhiều phong cách và mức giá khác nhau, phù hợp cho nhu cầu của từng khách hàng.

Tri Thức - Znews gợi ý 5 quán cà phê được đánh giá cao tại Tân Sơn Nhất với tiêu chí đồ uống ngon, không gian thoải mái, tiện lợi và thái độ phục vụ chuyên nghiệp.

Starbucks

▸ Vị trí: Ga Quốc nội: Tầng trệt, khu vực sảnh chờ ga quốc nội.

Ga Quốc tế: Khu vực thương mại và các cửa hàng miễn thuế. ▸ Mức giá: 80.000 - 150.000 đồng/ly đồ uống (tùy kích cỡ).

Tọa lạc gần khu vực làm thủ tục check-in tại sân bay Tân Sơn Nhất, vị trí của Starbucks được đánh giá thuận tiện cho những hành khách yêu thích cà phê và muốn có trải nghiệm thư giãn trước chuyến bay.

Thương hiệu này nổi tiếng với menu đồ uống đa dạng, từ cà phê espresso đến các loại trà và đồ uống lạnh. Các món như Caramel Macchiato hay Frappuccino được yêu thích và thường được khách hàng đặt nhiều. Ngoài ra, quán cũng cung cấp các loại bánh ngọt và đồ ăn nhẹ giúp bổ sung năng lượng.

Starbucks thuộc phân khúc "đắt xắt ra miếng" khi các món đồ uống ở đây đều có mức giá khá cao hơn so với mặt bằng chung. Tuy nhiên, chất lượng đồ uống và dịch vụ được đánh giá tốt.

Không gian Starbucks tại sân bay Tân Sơn Nhất có thiết kế hiện đại với ánh sáng tự nhiên. Tuy nhiên, quán thường đông khách, có thể gây khó khăn trong việc tìm chỗ ngồi đặc biệt vào những mùa bay cao điểm hoặc lễ, Tết.

Phúc Long Coffee & Tea

▸ Vị trí: Nhà ga quốc nội: Tầng trệt, gần khu vực làm thủ tục check-in của các hãng hàng không nội địa; Khu vực phòng chờ sau kiểm tra an ninh.

Nhà ga quốc tế: Khu vực phòng chờ sau kiểm tra an ninh và hải quan. ▸ Mức giá: 45.000 - 80.000 đồng/ly (tùy kích cỡ).

Phúc Long nổi tiếng với các loại trà và cà phê chất lượng. Menu đồ uống tại đây phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, so với các thương hiệu quốc tế, menu của Phúc Long có thể ít đa dạng hơn.

Thương hiệu đồ uống Việt được yêu thích với các món như trà sữa Phúc Long, trà trái cây, cà phê sữa đá,...

Quán tọa lạc gần khu vực làm thủ tục check-in và khu vực chờ, thuận tiện cho hành khách nghỉ ngơi, thưởng thức đồ uống. Giá đồ uống tại Phúc Long tương đối hợp lý so với chất lượng. Lưu ý, menu tại sân bay có giá cao hơn với các chi nhánh bên ngoài.

Không gian quán được thiết kế ấm cúng, hiện đại tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu cho du khách. Song, vào các khung giờ cao điểm, quán rất đông đúc, hạn chế không gian yên tĩnh cho khách hàng. Bàn ghế tại quán cũng khá nhỏ, lối đi hẹp, gây bất tiện nếu hành khách mang theo nhiều vali, hành lý.

Highlands Coffee

▸ Vị Trí: Ga Quốc Nội: Tầng trệt, ngay khu vực sảnh chờ và khu vực thương mại.

Ga Quốc Tế: Khu vực chờ quốc tế, gần với các cửa hàng miễn thuế. ▸ Mức giá: 45.000 - 79.000 đồng/ly (tùy kích cỡ).

Chiếm ưu thế nhờ vị trí nằm bên gần khu vực làm thủ tục check in, Highlands Coffee còn được du khách chọn lựa nhờ giá cả đồ uống không quá đắt đỏ so với các thương hiệu cà phê khác như Starbucks, Phúc Long... Như nhiều thương hiệu khác, menu ở đây cũng được điều chỉnh cao hơn so với những chi nhánh ngoài sân bay.

Highlands Coffee tại sân bay vẫn giữ được hương vị đặc trưng của chuỗi cửa hàng, đặc biệt là cà phê phin và các loại trà. Cà phê tại đây có hương vị đậm đà, phù hợp với những ai yêu thích cà phê Việt. Các loại trà sữa và trà trái cây cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực về hương vị dễ uống và tươi mát. Tuy nhiên, so với các thương hiệu quốc tế, Highlands có ít lựa chọn đồ uống hơn.

Ngoài ra, điểm trừ là bàn ghế trong quán khá nhỏ, không gian chật chội khi khách đông và đem theo vali hành lý.

Trung Nguyên Legend

▸ Vị trí: Ga Quốc nội: Tầng triệt, gần khu vực làm thủ tục và cổng ra máy bay nội địa.

Ga Quốc tế: Khu vực chờ, gần với các cửa hàng miễn thuế. ▸ Mức giá: Từ 40.000 - 100.000 đồng/ly (tùy kích cỡ)

Trung Nguyên Legend nổi tiếng với cà phê đậm đà, hương vị đặc trưng của Việt Nam. Các loại cà phê như cà phê phin, espresso, cappuccino đều được pha chế cẩn thận, giữ nguyên hương vị nguyên chất. Ngoài cà phê, quán còn cung cấp các loại trà, sinh tố và nước ép trái cây tươi mát.

Không gian quán được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, mang lại cảm giác thư giãn, thoải mái cho du khách.

So với một số thương hiệu cà phê Việt khác, giá của Trung Nguyên có thể cao hơn, cộng với việc "đội thêm" chi phí vận hành sân bay, đồ uống của Trung Nguyên tại sân bay sẽ đắt hơn. Ngoài ra, Trung Nguyên tập trung chủ yếu vào cà phê truyền thống, ít có đồ uống mới lạ, sáng tạo như các thương hiệu thương hiệu quốc tế.

Coffee Bean & Tea Leaf

▸ Vị trí: Ga Quốc nội: Khu vực sảnh đi hoặc khu vực chờ sau kiểm tra an ninh.

Ga Quốc tế: Khu vực sảnh đi quốc tế, Khu vực phòng chờ sau kiểm tra an ninh và hải quan. ▸ Mức giá: Từ 60.000 - 100.000 đồng/ly (tùy kích cỡ).

Nhân viên tại Coffee Bean & Tea Leaf thường được đánh giá cao về sự thân thiện và chuyên nghiệp. Thời gian phục vụ nhanh giúp hành khách tiết kiệm thời gian trước khi lên máy bay.

Quán nổi tiếng với các loại cà phê và trà chất lượng cao. Các đồ uống như espresso, cappuccino, latte được pha chế chuyên nghiệp, giữ nguyên hương vị đặc trưng của thương hiệu. Ngoài cà phê, quán còn cung cấp một loạt các loại trà đặc biệt, sinh tố và nước ép trái cây tươi mát. Quán phục vụ các loại bánh ngọt và snack, phù hợp cho bữa ăn nhẹ.

Tương tự như Starbucks, Coffee Bean & Tea Leaf cũng có mức giá cao hơn so với một số quán cà phê khác. Đôi khi hành khách có thể mất nhiều thời gian chờ đợi do lượng khách đông.