Angela Phương Trinh dịu dàng khác lạ

#5. Xoài Non - 4,5/10 điểm: Xoài Non gây thất vọng với lỗi trang phục, makeup và kiểu tóc trong tuần qua, để lộ dấu hiệu tăng cân rõ rệt. Cụ thể, cô xuất hiện tại một sự kiện ra mắt phim với chiếc váy trắng xẻ sâu, phồng lớn. Chi tiết xếp lớp, tạo độ phồng, khiến hình thể người mặc trở nên đầy đặn hơn thực tế. Kiểu tóc xoăn ép sát cũng để lộ khuôn mặt mũm mĩm, khác lạ. Nhìn chung, Xoài Non hoàn toàn mất điểm với loạt lựa chọn này. Theo những hình ảnh tự đăng tải trên trang cá nhân, cô không có dấu hiệu phát tướng, thậm chí vẫn tự tin khoe đường cong cơ thể nóng bỏng. Ảnh: Vietdaily/TikTok.