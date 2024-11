Ảnh nữ idol khóa môi bạn gái gây sốt

Hình ảnh nữ idol hôn bạn gái, biểu diễn ở club thoát y hay thoải mái tình tứ với bạn diễn nam là những điều "chưa từng có" đang dần xuất hiện trong Kpop.

Jiae đăng ảnh hôn bạn gái.

Jiae, cựu thành viên nhóm nhạc nữ Wassup hiện đã tan rã, gây chú ý khi đăng một bức ảnh chụp cùng bạn gái lên mạng xã hội hôm 5/11. "My sweet girlfriend" (tạm dịch: Bạn gái ngọt ngào của tôi), cô viết chú thích.

Jiae đã công khai mình là người song tính vào năm 2021, tuyên bố rằng: "Tôi yêu cả nam và nữ. Tôi có một người bạn gái mà tôi yêu và cảm thấy rất hạnh phúc".

Với bản chất bảo thủ của ngành giải trí Hàn Quốc, việc nữ idol này cởi mở chia sẻ như vậy là một bước đột phá, theo The Korea Herald.

Những điều chưa từng thấy

Theo truyền thống, quyền tự do ngôn luận của các thần tượng Kpop bị hạn chế. Nhưng họ đang ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn về bản sắc và quan điểm cá nhân, khi quyền lực thay đổi theo hướng có lợi cho mình.

Những người trong ngành công nghiệp này cho rằng ảnh hưởng của mạng xã hội và vai trò của nó trong tiếp thị Kpop toàn cầu đã mang lại cho các idol sự tự tin để chia sẻ khuynh hướng tính dục, lựa chọn thời trang táo bạo và quan điểm về các vấn đề xã hội.

Lisa của Blackpink cũng đã gây ra cuộc tranh luận gay gắt với màn trình diễn của cô tại club thoát y nổi tiếng Crazy Horse ở Paris (Pháp) vào tháng 9/2023.

Lisa là idol Kpop đầu tiên biểu diễn ở Crazy Horse.

Là thành viên của BlackPink, một trong những nhóm nhạc Kpop thành công nhất trong lịch sử, Lisa đã trở thành thần tượng đầu tiên biểu diễn trên sân khấu mang tính biểu tượng này. Nhiều người hâm mộ cảm thấy quyết định biểu diễn tại Crazy Horse của cô đã xung đột với hình ảnh lành mạnh truyền thống mà người ta mong đợi ở các thần tượng. Động thái của cô đánh dấu sự thay đổi trong cách các thần tượng Kpop tiếp cận hình ảnh của riêng họ và thách thức những hạn chế thông thường của ngành đối với các ngôi sao.

Nhà phê bình nhạc pop Cha Woo-jin cho biết các thần tượng Kpop đang dẫn đầu làn sóng thay đổi, đặc biệt là về mặt thể hiện tình dục.

"Những quy tắc truyền thống dành cho thần tượng Kpop đang bị phá vỡ. Chỉ cần nhìn vào đĩa đơn mới nhất của Rosé 'APT.', cô ấy uống rượu và hôn Bruno Mars trong MV. Chúng ta hầu như chưa từng thấy một bạn diễn nam nào trong video của nhóm nhạc nữ trước đây, chứ đừng nói đến một nụ hôn", Cha nói.

Rosé tình tứ với Bruno Mars trong MV mới.

Tự do cá nhân

Một nhà phê bình âm nhạc khác là Lim Hee-yun cho rằng sự thay đổi này là do cách tiếp cận giao tiếp và thể hiện của Gen Z (những người sinh từ năm 1997 đến 2012). "Phong cách giao tiếp giữa các thần tượng trẻ tuổi đã phát triển. Trước đây, hành động tập thể và chỉ thị từ trên xuống là chuẩn mực, nhưng giờ đây, quyền tự do cá nhân đã được nhấn mạnh", ông nói.

Seungkwan của nhóm nhạc nam SEVENTEEN cũng đã tạo nên làn sóng vào tháng trước khi lên tiếng phản đối các tài liệu nội bộ của công ty giải trí HYBE. Tài liệu có chứa những nhận xét xúc phạm về ngoại hình của nhiều thần tượng Kpop.

Seungkwan đăng bài bảo vệ các idol sau vụ HYBE lộ tài liệu nói xấu.

Trên phương tiện truyền thông xã hội, Seungkwan đã viết: "Các người không có quyền hạ thấp câu chuyện của chúng tôi. Điều này đúng với chúng tôi và các nghệ sĩ khác. Chúng tôi không phải là công cụ của các người".

Mặc dù anh không nêu đích danh HYBE, nhưng người hâm mộ hiểu rằng lời chỉ trích của idol này đang nhắm vào gã khổng lồ Kpop. Hành động được đánh giá là dũng cảm vì SEVENTEEN cũng là nhóm nhạc trực thuộc HYBE.

Viên chức giấu tên từ một công ty giải trí địa phương chỉ ra sự thay đổi lớn hơn về động lực quyền lực từ các công ty Kpop sang thần tượng do mạng xã hội. "Mọi chuyện đã khác so với trước đây. Nghệ sĩ hiện có nhiều cách để giao tiếp trực tiếp với fan. Đối với các ngôi sao lớn, các công ty khó có thể hạn chế quyền tự do ngôn luận của họ", viên chức này giải thích với The Korea Herald.