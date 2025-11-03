Anh Tây bán bánh mì xe đẩy, giúp khách luyện IELTS ở TP.HCM

Đến Việt Nam trong chuyến đi ngắn ngày, Peker không ngờ lại có duyên ở lại nơi đây suốt 8 năm. Hiện tại, anh cùng bạn gái khởi nghiệp ở TP.HCM với món bánh mì gan cháy độc lạ.

"Bánh mì đây, bánh mì ngon lắm, bạn ơi ăn thử nhé" - Peker Huseyin (33 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) nhiệt tình mời người đi đường. Suốt 4 tháng qua, cứ khoảng 16h hàng ngày, anh đều đứng trước xe bánh mì nhỏ của mình ở đường Song Hành (phường Bình Trưng, TP.HCM), tươi cười mời khách.

Hình ảnh anh Tây cao ráo, gương mặt rạng rỡ liên tục vẫy tay, chào khách bằng tiếng Việt khiến không ít người tò mò ghé lại mua thử. Ít ai biết, anh chàng này đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam gần 1 thập kỷ, xem nơi đây như quê hương thật sự của mình.

Mua bánh mì để… luyện thi IELTS

Sau nhiều tháng lên kế hoạch, Peker và bạn gái bắt đầu hành trình kinh doanh với xe bánh mì nhỏ, dùng công thức gan cháy gia truyền của bà ngoại cô.

“Tôi đã nếm thử và thấy hương vị khá đặc biệt so với bánh mì từng ăn, tôi rất thích nên cùng người yêu thực hiện ý tưởng này”, Peker chia sẻ.

Không chỉ là đồng sáng lập xe bánh mì, Peker Huseyin còn là giáo viên tiếng Anh nhiều năm kinh nghiệm. Không ít khách hàng bất ngờ và thích thú khi biết điều này, thậm chí có người ghé mua bánh mì chỉ để được trò chuyện, luyện nói tiếng Anh cùng Peker.

“Có bạn chuẩn bị thi IELTS nên đến đây mua bánh mì, tiện thể luyện nói với tôi. Tôi rất vui và sẵn sàng trò chuyện với mọi người”, Peker kể.

Peker tất bật mời khách, đóng gói, giao bánh mì phụ bạn gái.

Ngoài giờ dạy ở trung tâm, Peker luôn dành thời gian ghé quầy bán hàng phụ bạn gái. Anh cũng thường xuất hiện trong các video quảng bá trên TikTok với phong cách vui nhộn, thân thiện. Nhờ vậy, xe bánh mì của cặp đôi ngày càng được biết đến nhiều hơn, có khách chạy xe hơn 50 km chỉ để gặp anh Tây thú vị này.

“Tôi nhớ có một bạn đi hàng chục km đến mua bánh và nói chuyện, điều đó khiến tôi rất cảm động”, Peker chia sẻ.

Với Peker, quầy bánh mì còn là cơ hội để trau dồi vốn tiếng Việt. Mỗi khi có khách, anh đều tranh thủ trò chuyện, hỏi thăm. Nhiều người thấy anh thân thiện, nhiệt tình nên vui vẻ đáp lời, rồi dần dần trở thành khách quen của quán.

Anh Tây luôn động viên để bạn gái người Việt (áo sọc) cố gắng vượt qua khó khăn khi khởi nghiệp.

Hiện tại, việc kinh doanh của cặp đôi dần tiến triển, mỗi ngày bán được khoảng 200 ổ bánh mì. Một số người ngỏ ý muốn nhượng quyền, song cả hai cho biết vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là việc mở rộng khu vực bếp để đáp ứng nhu cầu lớn hơn.

“Anh ấy nấu không giỏi nên phụ tôi chuẩn bị một số nguyên liệu đơn giản như rau, dưa chua. Mỗi khi tôi cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, anh đều động viên tinh thần để tôi tiếp tục cố gắng”, chị Thuỷ - bạn gái Peker - nói.

Bên cạnh việc bán bánh mì, Peker còn ấp ủ dự định thành lập trung tâm tiếng Anh để phát triển sự nghiệp giảng dạy, xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống lâu dài tại Việt Nam.

Tình yêu đặc biệt dành cho Việt Nam

Peker từng tốt nghiệp ngành hàng hải tại Thổ Nhĩ Kỳ. Với nền tảng đó, anh có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp đúng chuyên môn ở quê nhà. Thế nhưng, anh lại rẽ hướng bất ngờ - chọn ở lại mảnh đất hình chữ S.

"Tôi rất thích đi du lịch và từng đến nhiều nơi trên thế giới, nhưng riêng Việt Nam lại cho tôi cảm giác rất đặc biệt. Ban đầu tôi chỉ định ở lại 1 năm để khám phá nhưng không ngờ lại gắn bó đến tận bây giờ", Peker nói.

Sau 8 năm, Peker đã đặt chân đến khoảng 15 tỉnh, thành trên cả nước. Ở mỗi nơi, anh đều thưởng thức ẩm thực, trò chuyện với người dân bản xứ để tìm hiểu về văn hoá địa phương.

Chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ đã tham quan nhiều tỉnh thành ở Việt Nam. Ảnh: NVCC.

“Anh ấy tìm hiểu rất nhiều về lịch sử, các vị anh hùng dân tộc. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ”, bạn gái Peker chia sẻ.

Hàng năm, chàng trai Thổ Nhĩ Kỳ đều về quê thăm gia đình rồi sớm quay lại Việt Nam. Dù mong con trai làm việc gần nhà, bố mẹ anh vẫn ủng hộ và dõi theo cuộc sống của con ở nơi cách quê hơn 7.000 km, bởi họ biết anh đang hạnh phúc với lựa chọn của mình.

“Giờ đây tôi xem Việt Nam như một quê hương thật sự, tôi nghĩ mình may mắn vì có đến 2 quê hương”, Peker nói.

Theo Peker, dù khác biệt về văn hoá, tôn giáo, ngôn ngữ, anh không gặp khó khăn khi sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Anh có nhiều bạn bè là người Việt, họ nói tiếng Anh khá tốt và giúp đỡ anh nhiều trong việc hoà nhập với lối sống, văn hoá địa phương.

Peker quyết tâm học tiếng Việt để nói chuyện với ba mẹ của bạn gái.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy cô đơn khi sống ở đây, người Việt Nam thật sự rất thân thiện, họ mời tôi đi ăn uống, giao lưu với bạn bè, gia đình của họ, giúp tôi có thêm nhiều bạn mới", Peker vui vẻ nói.

Nhờ đó, Peker có cơ hội cải thiện vốn tiếng Việt. Hiện tại, anh có thể nghe hiểu và giao tiếp cơ bản. Anh đặt mục tiêu Tết năm tới có thể về quê bạn gái ở Đắk Lắk và trò chuyện thoải mái với bố mẹ cô.

“Tiếng Việt rất khó vì có nhiều thanh điệu nhưng tôi sẽ cố gắng học chăm chỉ vì muốn chia sẻ nhiều hơn với bố mẹ của bạn gái”, Peker nói.