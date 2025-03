Áo hoodie của Mark Zuckerberg được đấu giá gấp gần 16 lần

Phiên đấu giá Spotlight: History and Technology do Julien’s Auctions (California, Mỹ) tổ chức ngày 27/2 quy tụ nhiều hiện vật đáng chú ý, trong đó có chiếc hoodie đen của thương hiệu Alternative. Đây là món đồ gắn liền với hình ảnh CEO Meta Mark Zuckerberg năm 2010, khi ông được Time vinh danh là "Nhân vật của năm". Ban đầu, chiếc áo được định giá 1.000 USD , nhưng sự cạnh tranh giữa các nhà sưu tầm đã đẩy giá lên 15.875 USD . Theo New York Post, người mua còn nhận kèm một tờ ghi chú viết tay từ Zuckerberg: "Đây là một trong những chiếc hoodie Facebook đời đầu mà tôi rất yêu thích. Tôi đã mặc nó suốt những ngày đầu tiên. Bên trong áo còn in câu tuyên ngôn sứ mệnh đầu tiên của chúng tôi. Hy vọng bạn sẽ thích! - Mark Zuckerberg". Ảnh: Reuters và Julienas Auctions/SWNS.