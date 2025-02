Khối Lego nhỏ nhất thế giới, không thể nhìn bằng mắt thường

Nghệ sĩ David Lindon vừa chế tác khối lego nhỏ nhất thế giới, được Kỷ lục Guinness công nhận. Với kích thước chỉ 0,02517 mm, tác phẩm này không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lindon thừa nhận thử thách này không chỉ đòi hỏi sự kiên nhẫn mà còn yêu cầu kiểm soát cơ thể một cách tuyệt đối.

David Lindon, nghệ sĩ điêu khắc siêu nhỏ đến từ Bournemouth (Anh), vừa ghi tên mình vào kỷ lục Guinness thế giới với tác phẩm khối lego có kích thước chỉ bằng một tế bào bạch cầu của con người. Với kích thước 0,02517 mm x 0,02184 mm, tác phẩm này nhỏ hơn 4 lần so với kỷ lục trước đó.

Theo BBC, để hoàn thành tác phẩm lego tí hon này, Lindon mất nhiều tháng lên kế hoạch và chế tác, sử dụng các công cụ siêu nhỏ do chính anh tự chế tạo. Anh chỉ làm việc từ 6h đến 23h để tránh rung động từ giao thông ban ngày, thậm chí còn luyện tập kiểm soát nhịp thở để đảm bảo độ chính xác tối đa.

"Tôi đã học cách làm chậm nhịp thở và chỉ làm việc giữa các nhịp tim. Ngay cả nhịp đập từ các đầu ngón tay cũng có thể làm tác phẩm bị rung lắc", Lindon chia sẻ.

Lindon lập kỷ lục thế giới về tác phẩm điêu khắc thủ công nhỏ nhất thế giới.

Ban đầu, Lindon chế tác 3 phiên bản lego có kích thước khác nhau, tất cả đều không thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Đâu tiên là viên gạch lego 8 chấm được xác nhận là tác phẩm điêu khắc hẹp nhất từng được tạo ra. Tác phẩm tiếp theo là viên gạch 4 chấm phá vỡ kỷ lục trước đó của nghệ sĩ vi mô Dr. Willard Wigan MBE, người từng là nguồn cảm hứng của Lindon khi bắt đầu theo đuổi loại hình nghệ thuật này vào năm 2017.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ trong 20 phút sau, Lindon tiếp tục phá chính kỷ lục của mình bằng cách tạo ra một viên gạch lego chỉ có một chấm nhỏ, càng thu nhỏ kích thước xuống mức khó tin.

Cả 3 tác phẩm này đều được đo lường bằng kính hiển vi quang học của đơn vị cung cấp thiết bị phân tích hình ảnh lĩnh vực khoa học, y tế Evident Scientific và được Spectrographic Limited, công ty phân tích vật liệu, kiểm định chất lượng lĩnh vực khoa học, xác nhận là những tác phẩm điêu khắc nhỏ nhất trong lịch sử.

Những viên lego siêu nhỏ được đặt bên cạnh một chiếc ghim và một sợi tóc để so sánh kích thước.

"Tôi biết điều này nghe có vẻ điên rồ. Nhưng tôi yêu thử thách, yêu sự kỷ luật. Và đặc biệt, tôi yêu ánh mắt kinh ngạc của mọi người khi lần đầu tiên nhìn thấy tác phẩm của tôi", Lindon không giấu nổi niềm tự hào.

Lindon, vốn là một kỹ sư, bắt đầu theo đuổi nghệ thuật vi mô từ năm 2019. Anh được biết đến với các tác phẩm tinh xảo, bao gồm 3 phiên bản siêu nhỏ của kiệt tác Van Gogh được vẽ trên cơ chế đồng hồ, từng được bán với giá 90.000 GBP (khoảng 113.900 USD ).

Hiện tại, nghệ sĩ này đang chuẩn bị cho triển lãm mới của mình mang tên The Smallest Zoo in the World (Sở thú nhỏ nhất thế giới), dự kiến diễn ra vào mùa hè năm nay tại Poole (Anh).