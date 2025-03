Áo khoác của CEO Nvidia tăng, giảm giá theo cổ phiếu

“Có lẽ mọi người biết đến tôi là người đàn ông với chiếc áo khoác da và hay lặp lại câu nói ba lần", Jensen Huang từng chia sẻ trong buổi Reddit AMA (Ask Me Anything) vào năm 2016. Đây cũng là trang phục được vị tỷ phú diện trên trang bìa tạp chí Time năm 2021, khi ông được vinh danh là một trong những 'Nhân vật của năm'". Ảnh: TIME.