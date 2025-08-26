Aristino lan tỏa tinh thần dân tộc qua thời trang, hoạt động cộng đồng

Dịp Quốc khánh 2/9, Aristino triển khai loạt chương trình ý nghĩa như quà tặng mang dấu ấn dân tộc, kết nối âm nhạc - thủ công - cộng đồng và ra mắt bộ sưu tập lấy cảm hứng từ tre.

Song hành với các chương trình cộng đồng, Aristino ra mắt video “Tiếp nối huyền thoại” ứng dụng công nghệ AI hiện đại, tái hiện hình ảnh tre làng - biểu tượng kiên cường, trường tồn của dân tộc Việt.Hình ảnh cây tre gắn bó với làng quê, với ký ức nhiều thế hệ và cũng là ẩn dụ cho sức sống mạnh mẽ của con người Việt Nam. Từ cảm hứng ấy, Aristino giới thiệu những chất liệu, họa tiết mới lấy cảm hứng từ cấu trúc tre đan, thể hiện tinh thần “đan nên dáng hình Việt” trong từng thiết kế.

“Ngay từ những ngày đầu, Aristino xác định phát triển dựa trên sự kết hợp giữa tinh hoa di sản và phong cách đương đại. Với biểu tượng tre - đại diện cho tinh thần tự lực, kiên cường, thích ứng và vươn lên - chúng tôi mong muốn lan tỏa giá trị ấy qua sản phẩm cũng như các hoạt động cộng đồng”, ông Nguyễn Đình Thi, đại diện Aristino, chia sẻ.

Hướng đến phát triển bền vững

Không chỉ dừng ở những vật phẩm tặng kèm, Aristino còn phối hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thực hiện hoạt động thiện nguyện đặc biệt: Trao tặng bức tranh chân dung Bác Hồ được làm hoàn toàn từ mây tre đan của nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Văn Trung (làng nghề Phú Vinh, Hà Nội) cho quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam.

Tác phẩm này sẽ được đưa ra đấu giá, toàn bộ kinh phí chuyển tới quỹ nhằm mang lại cơ hội và niềm tin cho những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động kết hợp giữa thời trang, âm nhạc và làng nghề thủ công truyền thống cho thấy định hướng bền vững và trách nhiệm xã hội của thương hiệu.

Nhiều năm qua, Aristino không chỉ xây dựng hình ảnh thương hiệu thời trang nam cao cấp mà còn kiên trì thực hiện các hoạt động thiện nguyện và xã hội. Các chiến dịch như “Wear. Care. Share” hay việc đồng hành cùng các nghệ nhân làng nghề đã góp phần gắn kết thương hiệu với giá trị văn hóa bền vững.

Bộ sưu tập mang đậm dấu ấn của lòng yêu nước, tinh thần dân tộc của Aristino.

Thông qua chuỗi hoạt động nhân dịp Quốc khánh, Aristino tiếp tục khẳng định vai trò của thương hiệu Việt: Vừa sáng tạo trong thiết kế, vừa tiên phong trong trách nhiệm xã hội, với mong muốn đóng góp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Quà tặng mang dấu ấn quốc kỳ

Trong chiến dịch Mừng Quốc khánh từ 20/8 đến 2/9, khách hàng mua sắm tại hệ thống Aristino có cơ hội nhận phần quà gắn liền với những hình ảnh thể hiện tình yêu Tổ quốc.

Với hóa đơn từ 2,5 triệu đồng, khách hàng sẽ được tặng mũ cờ đỏ sao vàng phiên bản giới hạn. Ở mức 3,5 triệu đồng, quà tặng nâng cấp thành bình giữ nhiệt cao cấp mang họa tiết đan lát. Đây là cách thương hiệu truyền tải tinh thần “mặc lên văn hóa, sống trong di sản” - thông điệp đã đồng hành cùng Aristino trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, khách hàng ghé các showroom tại Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Ninh Bình và Hưng Yên còn nhận thêm quạt cầm tay và vòng tay yêu nước mà không yêu cầu phát sinh đơn hàng. Các món quà tuy nhỏ nhưng mang ý nghĩa tinh thần lớn, góp phần khơi gợi niềm tự hào về đất nước và văn hóa dân tộc.