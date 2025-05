Ba loại vi khuẩn dễ mắc khi ăn cá sống

Ngon miệng và đẹp mắt, sushi và sashimi là món ăn phổ biến, hấp dẫn với nhiều người. Tuy nhiên, các món ăn từ nguyên liệu cá sống này tiềm ẩn nhiều nguy cơ nhiễm vi khuẩn rất cao.

Các món ăn từ cá sống tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc rất cao. Ảnh: Casa Sensei.

Các món ăn chế biến từ cá sống có thể tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc thực phẩm. Nguyên nhân thường gặp là ký sinh trùng như Anisakis hoặc vi khuẩn như Vibrio, Bacillus cereus. Triệu chứng có thể xuất hiện ngay sau khi ăn hoặc trong vài ngày, tùy thuộc vào tác nhân gây nhiễm

Anisakiasis

Theo Very Well Health, Anisakis simplex (giun cá trích) là loại ký sinh trùng cá thường được tìm thấy ở cá hồi Thái Bình Dương, cá mú, cá trích, cá tuyết chấm đen, cá bơn và cá sán lá. Nhiễm trùng ở người do anisakiasis và các loại giun tròn khác có thể do ăn những loại cá này sống hoặc nấu chưa chín.

Ăn phải loại giun nhỏ này có thể gây đau bụng dữ dội, buồn nôn và nôn trong vòng vài giờ sau khi ăn. Thậm chí, nếu giun không bị ho ra hoặc nôn ra ngoài, chúng có thể chui vào thành ruột, gây ra phản ứng miễn dịch tại chỗ hoặc viêm ruột.

Nếu điều này xảy ra, giun cuối cùng sẽ chết và được hệ thống miễn dịch loại bỏ. Tuy nhiên, trong những trường hợp nghiêm trọng, bác sĩ có thể cần phải loại bỏ chúng để giảm đau bằng cách phẫu thuật hoặc nội soi.

Vibrio

Loài vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus có liên quan đến việc ăn cá và động vật có vỏ sống hoặc chưa nấu chín, đặc biệt là hàu. Nhiễm trùng có thể gây ra các triệu chứng như tiêu chảy (bao gồm tiêu chảy ra máu), đau bụng, buồn nôn, nôn, nhức đầu, sốt và ớn lạnh.

Nó có thể nghiêm trọng ở những người có hệ miễn dịch suy yếu. Ở những người bị bệnh gan hoặc hệ miễn dịch suy yếu, vi khuẩn xâm nhập vào máu, gây nhiễm trùng toàn thân đe dọa tính mạng.

Ngoài ra, loài Vibrio có thể gây nhiễm trùng vết thương thông qua vết thương hở tiếp xúc với nước chứa vi khuẩn. Giống bệnh đường tiêu hóa, các loại nhiễm trùng vết thương này nghiêm trọng nhất ở những người có hệ thống miễn dịch suy yếu.

Trực khuẩn Cereus

Trực khuẩn Cereus là căn bệnh do thực phẩm khác liên quan đến việc ăn sushi. Bệnh này liên quan đến việc ăn gạo bị nhiễm khuẩn cùng với các thực phẩm khác như cá, rau, thịt và sữa. Có hai loại nhiễm trùng Bacillus cereus: loại tiêu chảy và loại nôn mửa.

Loại tiêu chảy phát triển nhanh (trong vòng 6-15 giờ) và gây ra các triệu chứng sau:

Tiêu chảy phân nước

Buồn nôn vừa phải

Hầu hết người mắc loại này không nôn hoặc sốt. Các triệu chứng thường biến mất trong vòng 24 giờ.

Loại nôn mửa có liên quan đến các sản phẩm gạo bị ô nhiễm. Một ví dụ có thể là cơm chiên để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài. Loại này có xu hướng xuất hiện nhanh hơn, trong khoảng 1-5 giờ. Nó có thể gây ra:

Buồn nôn và nôn

Đau bụng quặn thắt

Tiêu chảy

Các biến chứng nghiêm trọng bao gồm viêm màng não cũng có thể xảy ra.