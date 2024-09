Bà Nguyễn Phương Hằng đã ra tù

Do chấp hành tốt nội quy trong thời gian cải tạo, bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, được trở về nhà trước thời hạn.

Ngày 19/9, nguồn tin Tiền Phong cho hay bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, đã được giảm án, tha tù trước hạn và trở về nhà.

Trước đó, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm đã phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng 3 năm tù. Về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Bà Nguyễn Phương Hằng thời điểm xét xử tại phiên tòa. Ảnh: Tư liệu.

Sau đó, TAND cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã giảm án xuống cho bà Nguyễn Phương Hằng còn 2 năm 9 tháng tù giam.

Tại phiên tòa khi đó, bà Nguyễn Phương Hằng nói bà là người có nhiều đóng góp cho xã hội, nhưng bà Hằng không cập nhật được luật An ninh mạng, do ở nước ngoài nhiều, đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời bà.

Bà Nguyễn Phương Hằng đã chấp hành án phạt tù tại trại giam An Phước (huyện Phú Giáo, Bình Dương). Theo thời gian thụ án, bà Hằng sẽ chấp hành bản án đến ngày 24/12/2024. Tuy nhiên, do chấp hành tốt nội quy, bà đã được giảm án và ra tù sớm hơn.

Trước đó, vào nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9, trại giam An Phước đã đề nghị giảm án cho bà Hằng. Tuy nhiên, do thủ tục hành chính, việc giảm án chưa được thực hiện ngay. Đến nay, thủ tục đã hoàn tất và bà Hằng đã được thả tự do.