'Bà trùm' thực phẩm chức năng Hoàng Hường đối diện mức án nào?

Theo luật sư, với tội danh Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Hoàng Hường và đồng phạm sẽ đối mặt mức án nghiêm khắc.

Bị can Hoàng Thị Hường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Hoàng Thị Hường (38 tuổi, tức Hoàng Hường, quê Phú Thọ) về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trả lời Báo Điện tử VTC News, TS, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp) cho biết, với tội danh trên, Hoàng Hường và các đồng phạm có thể đối mặt với hình phạt mức cao nhất tới 20 năm tù

Luật sư Cường cho rằng, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Hường được nhiều người dự đoán và cảnh báo từ trước bởi nhiều sản phẩm bán ra của thương hiệu này bị phản ánh kém chất lượng, không tuân thủ các quy định về bán hàng.

Cơ quan điều tra cáo buộc Hoàng Hường có hệ sinh thái 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân, để kinh doanh bán các sản phẩm thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe cùng một số sản phẩm khác.

Để thực hiện hành vi trốn thuế, Hường đã chỉ đạo nhân viên áp doanh thu vào các hộ kinh doanh và các cá nhân đăng ký kinh doanh.

Kết quả điều tra xác định ban đầu, từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách kế toán doanh thu gần 1.800 tỷ đồng , kê sai quy định thuế giá trị gia tăng doanh thu gần 2.100 tỷ đồng .

Luật sư Cường phân tích, với tội danh đang bị khởi tố, Hoàng Hường và các đồng phạm có thể đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 10 năm đến 20 năm theo quy định tại điều 221 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm, bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Ngoài tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi trốn thuế, sản xuất buôn bán các sản phẩm hàng hóa kém chất lượng. Nếu hành vi thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội trốn thuế và tội sản xuất buôn bán hàng giả, các bị can sẽ bị xử lý thêm các tội danh tương ứng theo quy định.

Cơ quan điều tra cũng sẽ mở rộng điều tra để xác định hành vi, sai phạm của các tổ chức cá nhân khác liên quan để xử lý theo quy định, với các cá nhân biết rõ các bị can thực hiện hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn giúp sức cũng có thể bị xử lý hình sự về cùng một tội danh với vai trò đồng phạm.

Quá trình điều tra vụ án, nếu có căn cứ cho thấy các bị can hoặc những người khác còn có hành vi sản xuất buôn bán hàng giả, lừa dối người tiêu dùng, trốn thuế hoặc các hành vi gian lận thương mại khác, cơ quan điều tra cũng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý đối với các tổ chức cá nhân liên quan.

Số tiền thu lợi bất chính, do phạm tội mà có cũng có thể bị áp dụng biện pháp tịch thu, phong tỏa, kê biên để đảm bảo thi hành án.