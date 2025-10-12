Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ cưới bệnh nhân sau cuộc 'lột xác' ngoạn mục

Hyun Jang Jin (Hàn Quốc) từng bị trêu chọc vì ngoại hình nam tính. Sau ca “lột xác” nhờ phẫu thuật thẩm mỹ, cô bất ngờ nhận lời cầu hôn từ chính bác sĩ điều trị.

Jang Jin và chồng bác sĩ. Ảnh: cắt từ clip.

Trong một chương trình thực tế về phẫu thuật thẩm mỹ, Hyun Jang Jin xuất hiện trước công chúng với thân hình cân đối, khuôn mặt xinh xắn, khác xa so với bức ảnh được trình chiếu trước đó, theo Korea Boo.

Ít ai biết Jang Jin từng phải chịu nhiều gièm pha khi có vẻ ngoài nam tính ngay từ nhỏ.

Trước khi tìm đến phương pháp làm đẹp này, Jang Jin có khuôn hàm vuông, to, môi nhỏ và mắt híp. Vẻ ngoài khiến cô thường xuyên bị bắt nạt, thậm chí bị gọi là "chàng ngố". Ngoài ra, Jin gặp khó khăn trong việc tìm kiếm bạn đời. Để thực hiện cuộc đại phẫu, cô tìm đến khoản vay từ trường đại học cũ.

Kết quả, Jung Jin đã có vẻ ngoài ưa nhìn hơn nhờ "dao kéo", đường tình duyên cũng nở rộ từ đó. Chia sẻ trên sóng truyền hình, Jin cho biết bản thân không ngờ lại nhận được lời cầu hôn của chính vị bác sĩ phẫu thuật. "Tôi rất vui vì có được tình duyên như ý sau 30 năm độc thân", cô cho hay.

Khuôn mặt trước và sau phẫu thuật thẩm mỹ của Jang Jin.

Câu chuyện đổi đời sau phẩu thuật thẩm mỹ như Jin không hiếm gặp. Năm 2020, Mikishi (Nhật Bản) chi khoảng 4 triệu yen ( 26.000 USD ) cho 4 cuộc đại phẫu.

Mikishi phải tạo hình lại phần mắt, mở hốc mắt ngoài để trông to, tròn hơn và độn cằm, sửa mũi. Sau khi vượt qua ám ảnh bị miệt thị ngoại hình từ bé đến lớn, cô thấu hiểu nỗi lòng của một người trót sở hữu vẻ ngoài không như ý. Người đẹp đến từ Nhật Bản quyết định thành lập công ty cung cấp dịch vụ tư vấn phẫu thuật thẩm mỹ cả trong và ngoài Nhật Bản, theo odditycentral.

Mikishi mở công ty sau khi hoàn thành 4 cuộc đại phẫu. Ảnh: Mikishi.