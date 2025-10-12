TikToker Việt xin lỗi vì clip 'chế giễu trẻ em khuyết tật' ở Đức

TikToker Phi Anh lên tiếng nhận trách nhiệm, khẳng định không có ác ý và mong được gặp bé gái trong clip để bày tỏ sự hối lỗi.

Hành động của Phi Anh bị chỉ trích vì giống như đang chế giễu bé gái phía sau lưng anh.

Ngày 12/10, Phi Anh - TikToker du học sinh Đức, có 1,3 triệu follow - viết bài xin lỗi sau hàng loạt chỉ trích về một clip anh từng đăng tải, bị cho là có hành vi chế giễu đối với em bé khuyết tật trên đường phố Đức.

"Mình viết lời xin lỗi này gửi đến bé gái trong video, gia đình bé và tất cả những ai đã chịu tổn thương hoặc khó chịu vì hành động của mình", Phi Anh viết, cho biết sự việc diễn ra cách đây 2 tháng là "vô tình, không có ác ý".

Anh giải thích đã đăng video "điên điên", giống những clip anh làm trước đó. Nam TikToker triệu follow thừa nhận trước đây thường xuyên sản xuất nội dung có phần lố lăng, tưng tửng như vậy dù xung quanh có người hay không. "Đó là một phần tính cách, không phải để gây tổn thương ai cả", anh nhấn mạnh.

Khi mới đăng tải cách đây 2 tháng, clip không được quan tâm, cho đến ngày 8/10 bất ngờ viral trên mạng. Một số ý kiến phỏng đoán bé gái xuất hiện trong clip là người khuyết tật, cho rằng hành động của Phi Anh là đang cố tình xúc phạm, chế giễu.

Anh cũng tiết lộ từ bé đã có khiếm khuyết ở tay, thường xuyên bị bạn bè chế giễu khi đi học nên không bao giờ có ác ý xúc phạm người có khiếm khuyết.

Phi Anh hiện học tập và làm việc tại Đức.

TikToker quê Hà Tĩnh nói rằng ngay khi nhận ra có thể gây tổn thương, anh đã lập tức xóa video và viết lời xin lỗi đầu tiên. Từ ngày 9/10, Phi Anh quay lại vị trí nơi từng quay clip gây tranh cãi với hy vọng gặp lại bé gái để nói lời xin lỗi. Tuy nhiên, dù dò hỏi người dân, anh vẫn chưa biết danh tính gia đình.

"Mình cũng hỏi cả cảnh sát nhưng họ trả lời rằng không có quyền tiết lộ danh tính hay giúp tìm người trong trường hợp này. Nếu gia đình tình cờ đọc được những dòng này, xin hãy cho mình một cơ hội, để được gặp mặt và nói lời xin lỗi trực tiếp và chân thành nhất từ tận đáy lòng", anh viết.

Nam TikToker khẳng định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng, đồng thời bày tỏ những ngày qua bị áp lực tâm lý khi bị dân mạng chỉ trích trên nhiều diễn đàn.

Bài đăng xin lỗi của Phi Anh nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Nhiều người thông cảm, cho rằng anh không cố tình. Trong khi đó, không ít bình luận tiếp tục chỉ trích về kiểu nội dung phản cảm vốn có của anh, cho rằng xin lỗi thiếu chân thành khi nạn nhân người Đức nhưng anh lại viết tiếng Việt và hy vọng họ đọc được.

Phi Anh (tên đầy đủ Nguyễn Phi Anh, sinh năm 2003) là gương mặt nổi tiếng trong giới du học sinh Đức. Bên cạnh học tập và công việc làm thêm, anh cũng sáng tạo nội dung trên mạng và là mẫu ảnh cho một số nhãn hàng. Anh từng nhận nhiều lời khen với ngoại hình điển trai, tính cách vui vẻ và chia sẻ nhiều hình ảnh đẹp về cuộc sống ở nước ngoài.