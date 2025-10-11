Hot girl Lào cầu cứu vì bị móc trộm iPhone 17 Pro Max

Bị rạch túi móc trộm tài sản trị giá 50 triệu đồng, TikToker Maysaa cho biết cô rất hoang mang bởi đây là món đồ giá trị lớn với bản thân.

TikToker Lào triệu follow bật khóc vì bị trộm tài sản 50 triệu đồng Maysaa Phanthabouasy (sinh năm 2001, người Lào) chia sẻ bị trộm mất tài sản bao gồm điện thoại trị giá 50 triệu đồng khi tham dự sự kiện ở Hà Nội ngày 11/10.

Ngày 11/10, Maysaa Phanthabouasy đăng tải nhiều bài viết thông báo việc bị mất cắp điện thoại khi tham dự một sự kiện ở Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội).

"Em bị móc túi mất iPhone 17 Promax rồi mọi người ạ. Bây giờ em đang ra đồn công an", cô nói trong một đoạn video.

Trong một clip khác, nữ TikToker rưng rưng, khẩn khoản nếu có ai nhìn thấy hoặc vô tình mua lại chiếc điện thoại của mình từ tay kẻ xấu hãy thông báo và cho cô chuộc lại.

Maysaa cũng chia sẻ đây là lần đầu tiên trong 6 năm ở Việt Nam, cô rơi vào tình huống này. Cô nói vì bản thân vừa ủng hộ người dân ở vùng bão lũ khoảng 20 triệu đồng và mua điện thoại mới nên không còn nhiều tiền, chiếc điện thoại là tài sản lớn đối với cô.

Các bài đăng của Maysaa nhanh chóng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, hàng nghìn chia sẻ cùng bình luận mong cô sớm tìm lại được tài sản.

Maysaa là gương mặt được nhiều bạn trẻ Việt Nam yêu mến. Ảnh: Phan Nhật.

Maysaa (sinh năm 2001) là người Lào, biệt danh tại Việt Nam là Mây, đang theo học chương trình thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Kinh tế Quốc dân (Hà Nội).

Cô là TikToker có 1,4 triệu người theo dõi, được nhiều người biết tới trên mạng xã hội Việt Nam nhờ khả năng nói tiếng Việt trôi chảy và thực hiện nhiều video chia sẻ văn hóa, giao lưu bạn trẻ hai nước. Maysaa cũng nổi tiếng nhờ hành trình theo dõi diễu binh, diễu hành A50 ở TP.HCM hay A80 ở Hà Nội.

Từng chia sẻ với Tri Thức - Znews, Maysaa cho biết cô lựa chọn Việt Nam du học vì khoảng cách với Lào tương đối gần, tiện di chuyển. Việt Nam cũng là quốc gia có mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp, thân thiết với quê hương cô.

Cô gái Lào thậm chí bày tỏ mong muốn ở lại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ. Đặc biệt, cô muốn kết hôn với người Việt, định cư lâu dài tại đây.

“Tôi cũng mong có cơ hội tham gia nhiều hơn vào các hoạt động hợp tác văn hóa và truyền thông. Tôi muốn góp phần nhỏ bé của mình để xây dựng tình hữu nghị Việt - Lào bền chặt”, cô chia sẻ.