Bàn chải đánh răng điện hay thường tốt hơn?

Khi nói đến vệ sinh răng miệng, việc lựa chọn giữa bàn chải điện và bàn chải thủ công luôn là băn khoăn thường thấy của mỗi gia đình.

Bàn chải đánh răng bằng điện và thông thường đều có ưu và nhược điểm riêng biệt. Ảnh: Healthing.

Trong thời buổi hiện đại, sự phát triển của bàn chải đánh răng từ thông thường đến loại bằng điện tiên tiến mang lại nhiều lựa chọn cho các gia đình. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều tranh cãi về việc bàn chải đánh răng thủ công hay bàn chải điện hiệu quả hơn?

Mặc dù cả hai đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, việc lựa chọn loại bàn chải nào thường phụ thuộc vào sở thích cá nhân.

Chia sẻ với Hindustan Times, tiến sĩ Ekta Khatri, bác sĩ chuyên khoa phục hình răng và cấy ghép răng, cùng với tiến sĩ Madhavi Shetty, bác sĩ nội nha, đồng sáng lập ​​Trung tâm Nha khoa Chức năng The Func Dent (Ấn Độ), đưa ra lời khuyên về bàn chải đánh răng thủ công và bàn chải điện, giúp bạn xác định lựa chọn nào nên cân nhắc.

Bàn chải đánh răng điện

Thiết bị này cho phép bàn chải rung hoặc xoay, giúp làm sạch răng và nướu dễ dàng hơn. Bàn chải điện có thể là loại dao động hoặc xoay tiêu chuẩn, chuyển động âm thanh hoặc siêu âm. Dù bạn chọn loại nào, tất cả đều được thiết kế để mang lại hiệu quả chải răng đồng đều.

Đây là lựa chọn tuyệt vời cho những người có hạn chế hoặc mất khả năng vận động. Bàn chải điện còn được tích hợp sẵn thời gian và lực chải khác nhau, cho phép người dùng tùy chỉnh thói quen chăm sóc răng miệng của mình.

Mặc dù một số nghiên cứu đã chứng minh bàn chải điện hiệu quả hơn bàn chải thường, chúng cũng có một số nhược điểm. Chi phí cho một bàn chải điện cao hơn bàn chải thường gấp 10 lần. Vì có thể sạc lại, chúng phụ thuộc vào pin hoặc dây cắm, đôi khi có thể gây bất tiện.

Bàn chải đánh răng thường

Mặt khác, khi nói đến bàn chải đánh răng thủ công, bàn chải lông mềm là lựa chọn phù hợp cho mọi người. Chúng thường tiết kiệm chi phí hơn, dễ dàng mang theo và tìm thấy ở bất cứ đâu.

Nếu sử dụng đúng cách, nó có hiệu quả tương đương với bàn chải điện trong việc loại bỏ mảng bám trên bề mặt răng. Tuy nhiên, việc chải răng quá mạnh thường xảy ra ở những bệnh nhân sử dụng bàn chải thủ công.

Với trẻ nhỏ, sử dụng bàn chải đánh răng thủ công giúp con phát triển các kỹ năng vận động ở tay. Các chuyển động có kiểm soát cần thiết khi đánh răng bằng tay có thể góp phần vào sự phối hợp tổng thể và sự khéo léo của đôi tay trẻ.

Nên chọn loại nào?

Cuối cùng, bàn chải đánh răng tốt nhất luôn là lựa chọn phù hợp nhất với nhu cầu và lối sống của mỗi người.

Bác sĩ Ekta Khatri cho hay nếu bạn thấy khó quyết định, tại sao không thử dùng cả hai loại? Một bàn chải điện vào buổi tối trước khi ngủ để loại bỏ tất cả mảng bám và thức ăn thừa bám trên răng suốt cả ngày, và một bàn chải thường vào buổi sáng để mang lại hơi thở thơm tho.

Ngoài ra, với trẻ nhỏ, cha mẹ nên cân nhắc mức độ thoải mái của trẻ với bất kỳ loại bàn chải đánh răng nào và bất kỳ nhu cầu sức khỏe răng miệng cụ thể nào. Việc điều chỉnh lựa chọn theo từng yếu tố riêng biệt này sẽ đảm bảo phương pháp chăm sóc răng miệng cho trẻ em được cá nhân hóa và hiệu quả hơn.

Tiến sĩ Madhavi Shetty cũng chia sẻ một số mẹo đánh răng hiệu quả:

Luôn sử dụng bàn chải lông mềm vì chúng nhẹ nhàng với nướu và loại bỏ mảng bám hiệu quả.

Đánh răng 2 lần mỗi ngày và đợi 30 phút sau bữa ăn mới đánh răng.

Đặt bàn chải ở góc 45 độ và chải từ bề mặt nướu đến rìa răng.

Sử dụng chuyển động tròn khi đánh răng cho trẻ.

Chọn kem đánh răng có chứa fluoride.

Nhớ dùng chỉ nha khoa hàng ngày sau khi đánh răng.

Dù là sự cải tiến của bàn chải điện hay sự đơn giản của bàn chải đánh răng thủ công, việc sử dụng đều đặn và đúng cách chính là chìa khóa cho nụ cười khỏe mạnh.