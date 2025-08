Băng bịt mặt như 'xác ướp' của Kim Kardashian gây tranh cãi

Skims, thương hiệu nội y của Kim Kardashian, vừa ra mắt sản phẩm định hình vùng hàm, bị chỉ trích vì kiếm tiền từ sự tự ti của phụ nữ.

Sản phẩm quấn định hình khuôn mặt của thương hiệu Skims gây tranh cãi. Ảnh: Skims.

Cuối tháng 7, Skims, thương hiệu nội y do Kim Kardashian sáng lập, công bố sản phẩm mới, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Đó là miếng quấn định hình gương mặt có tên Seamless Sculpt Face Wrap.

Sản phẩm được làm từ chất liệu polyamide, elastane và “dệt bằng sợi collagen” nhằm hỗ trợ nâng đỡ vùng hàm. Thiết kế đi kèm miếng dán velcro ở đỉnh đầu và sau gáy giúp người dùng cố định khi đeo thường xuyên.

Thương hiệu mô tả đây là “phụ kiện không thể thiếu cho thói quen chăm sóc da ban đêm”. Thay vì được hưởng ứng, đón nhận, sản phẩm này nhanh chóng trở thành chủ đề giễu cợt, bị so sánh với băng gạc quấn trên đầu bệnh nhân và dụng cụ tra tấn thời Trung cổ, theo New York Post.

Đai định hình cằm của thương hiệu Skims nhận về sự chỉ trích lớn. Ảnh: Skims.

Sản phẩm bị chỉ trích

“Các bạn biết rồi đấy, chúng tôi đã làm trang phục, đồ lót định hình từ lâu. Giờ đây, chúng tôi mang đến sự định hình cho gương mặt - một điều thực sự cần thiết. Nó ôm gọn cằm của bạn và cực kỳ thoải mái để đeo vào ban đêm hoặc khi ở nhà”, Kardashian nói trong một video.

Dù có giá 48 USD , sản phẩm nhanh chóng cháy hàng trên website thương hiệu Skims. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản cộng đồng mạng đưa ra loạt bình luận mỉa mai về thiết kế kỳ lạ.

Nhiều ý kiến cho rằng thương hiệu của Kim Kardashian bán sản phẩm giống với dụng cụ tra tấn thời Trung cổ hoặc mô phỏng hình ảnh xác ướp Ai Cập.

“Thật đáng xấu hổ cho Skims. Đây không phải là cách trao quyền cho phụ nữ, đây là hành vi trục lợi từ sự tự ti của họ”, một người dùng bình luận.

“Phải công nhận Kim rất giỏi trong việc nghĩ ra những điều khiến phụ nữ cảm thấy không đủ tốt và kiếm tiền từ đó”, người khác nhận xét.

“Skims khiến phụ nữ thấy tự ti từ năm 2018”, một bình luận được ghi nhận.

“Ngay cả khi ngủ, chúng ta cũng không được phép là chính mình”, người khác cảm thán.

Một số người chỉ ra rằng sản phẩm này trông giống với miếng quấn mặt của nhân vật Madeline Ashton do Meryl Streep thủ vai trong phim Death Becomes Her.

Trong khi một số cho biết sản phẩm của thương hiệu Skims chắc chắn không có tác dụng, nhiều người khác lại kỳ vọng vào mặt hàng này. Ảnh: Skims.

Có tác dụng thật không?

Bất chấp chỉ trích, ít nhất một chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp khen ngợi ý tưởng của Skims. Bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Akash Chandawarkar tại Tampa (Florida, Mỹ), nhận xét rằng sản phẩm “rất phù hợp sau phẫu thuật căng da mặt, nâng cổ hoặc hút mỡ vùng dưới cằm”.

Tuy nhiên, một người dùng mạng xã hội chia sẻ từng đeo phiên bản y tế của sản phẩm này sau khi hút mỡ và độn cằm. Cô cho biết mặt hàng của Skims chắc chắn không có tác dụng gì.

“Chỉ là chiêu trò quảng cáo. Họ gọi nó là nịt eo cho cằm/vùng hàm, nhưng ai cũng biết nó không đem lại hiệu quả thực sự”, người này nói.

Tuy nhiên, một số khách hàng vẫn bày tỏ sự hào hứng. “Tôi mắc chứng rối loạn mô liên kết gây ra tình trạng lệch khớp thái dương hàm. Ban đêm, cằm bị thụt vào, khiến tôi phải thở bằng miệng. Vì vậy, tôi thực sự mong chờ sản phẩm này!”, một người tiêu dùng nói.

Miếng quấn mặt của Skims tận dụng xu hướng “morning shed” thịnh hành trên mạng xã hội. Trào lưu này khuyến khích mọi người đầu tư kỹ lưỡng vào các thói quen làm đẹp trước khi ngủ, dẫn đến ngoại hình hài hước hoặc có phần kỳ quặc vào ban đêm và mỗi buổi sáng thức dậy.

Mặt nạ ngủ, băng dán miệng, đai cằm, kem dưỡng ban đêm, mũ lụa và nhiều phụ kiện khác được các TikTokers sử dụng với hy vọng thức dậy vào sáng hôm sau với vẻ ngoài tươi tắn hơn hôm trước.