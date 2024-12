Bánh tráng trộn giá 50.000 đồng gây tranh cãi của 'Diva' Cát Thy

Khai trương lần 3, quán bánh tráng trộn của Diva Cát Thy gây xôn xao khi bán với giá 50.000 đồng/phần. Nhiều thực khách cho rằng mức giá này ngang bằng tô phở, nhưng khẩu phần lại ít.

Trong thời gian đầu mở bán lại, bánh tráng trộn của Diva Cát Thy khiến nhiều thực khách bất ngờ vì mức giá cao. Ảnh: Diva Cát Thy Shop.

Đầu tháng 12, Diva Cát Thy khai trương quán mới trên đường Nguyễn Khoái (quận 4, TP.HCM) sau gần 2 năm vắng bóng. Do chi phí mặt bằng cao và kinh tế khó khăn, "diva bánh tráng trộn" chọn thu hẹp quy mô, chỉ trang bị ghế nhỏ để thực khách ngồi trước hiên và trò chuyện trong lúc trộn bánh tráng.

Tuy nhiên, lần trở lại này, bánh tráng trộn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội bởi mức giá cao. Cụ thể, mỗi phần có giá từ 30.000 đồng, phần cao nhất giá 50.000 đồng, được giới thiệu đủ cho 2 người ăn, nhưng lượng bánh tráng và topping lại không tương xứng.

Theo phần đông thực khách, mức giá này ngang bằng một món ăn no, không phù hợp với phân khúc ăn vặt. Thậm chí đắt gần gấp đôi so với mặt bằng chung các quán bánh tráng trộn ở TP.HCM.

Bánh tráng trộn Diva Cát Thy trở lại với mặt bằng nhỏ ở quận 4 (TP.HCM), bán 14-22h mỗi ngày. Ảnh: Diva Cát Thy Shop, Tuấn Corn La Cà.

Nguyễn Quốc Nam (sống tại quận Gò Vấp, TP.HCM) là một trong những thực khách tìm đến thử bánh tráng trộn từ những ngày đầu mở bán. Anh nhận xét phần phần 50.000 đồng cầm khá nặng tay, gia vị thấm đều, nhưng khẩu phần chỉ đủ cho một người ăn.

"Bánh tráng mềm, mùi thơm dậy lên từ mỡ hành, độ chua ngọt cũng vừa phải do trộn cùng sốt tắc tự pha. Topping nhiều nhưng không hỗn độn, vị cũng lạ miệng hơn những nơi khác. Tuy nhiên, mức giá hơi cao so với khẩu phần nên tôi chỉ ăn một lần cho biết. Với số tiền trên, tôi có thể ăn các món no bụng như bún bò hay phở", Nam nói.

Đồng quan điểm, Thiên Thanh (sống tại quận 8, TP.HCM) cũng cho biết hương vị không thay đổi nhiều so với những lần bán trước, nhưng mức giá 50.000 đồng tương đối cao đối với bánh tráng trộn. Cô sẽ cân nhắc quay lại và ăn phần rẻ hơn.

"Bánh tráng trộn vị không quá xuất sắc nhưng dễ ăn. Sợi bánh tráng phủ đều gia vị, trộn vừa tay nên không nhũn và sốt tắc rất thơm. Điểm trừ là khô bò đen cắt nhỏ, ăn không cảm nhận được vị và trứng gà hơi bở. Giá 30.000 đồng sẽ hợp lý hơn cho món ăn vặt", Thanh bày tỏ.

Bánh tráng trộn gây nhiều tranh cãi vì mức giá vượt ngưỡng một món ăn vặt. Ngoài phần 50.000 đồng, quán cũng bán phần rẻ hơn theo yêu cầu. Ảnh: Tuấn Corn La Cà.

Tuy nhiên, một số thực khách khác lại có quan điểm ngược lại. Châu Giang (sống tại quận 8, TP.HCM) lần đầu đến thử bánh tráng trộn khi thấy những video review trên mạng xã hội. Cô cho rằng mức giá mỗi quán đưa ra đều dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, thực khách có thể lựa chọn mua hoặc không.

"Nếu giá cả không phù hợp, thực khách có thể tìm những nơi giá cả phải chăng hơn. Về hương vị, bánh tráng trộn ở đây vừa miệng, đa dạng topping. Khi đến mua, chủ quán vừa trộn vừa trò chuyện hài hước, mang đến năng lượng tích cực nên nhiều bạn trẻ hay ngồi lại ăn mỗi tối", Giang chia sẻ.

Tương tự, Mỹ Duyên (sống tại quận Tân Bình, TP.HCM) cũng bày tỏ quan điểm "thuận mua vừa bán". Xét về món ăn vặt, mức giá 50.000 đồng không rẻ, nhưng chất lượng là điều quan trọng. Ngoài ra, cô cũng cho biết việc xem xét tăng khẩu phần hoặc điều chỉnh giá có thể tiếp cận được nhiều thực khách hơn.

Phần bánh tráng giá 50.000 đồng gồm một trứng gà, 6 trứng cút và 15 loại topping. Ảnh: Saigon Food Reviewer.

Lý giải về mức giá gây tranh cãi, Diva Cát Thy cho biết hiện vật giá nguyên liệu tăng cao, tỷ lệ bánh tráng và topping của mỗi phần đã được cân chỉnh vừa vặn với mức giá. Trung bình một phần bánh tráng trộn từ lúc mới mở bán đến nay vẫn 30.000 đồng. Sau này, một số thực khách yêu cầu nhiều topping nên cô đưa thêm mức giá 40.000 đồng và 50.000 đồng.

"Việc đa dạng mức giá đáp ứng được nhu cầu ăn nhiều và ít. Mỗi phần có 15 loại topping chất lượng và dùng mỡ hành nhà làm, sốt tắc cũng tự pha chế, không vắt tắc tươi. Từng công đoạn đều tỉ mỉ để tạo hương vị khác biệt. Phần 50.000 đồng tôi sẽ cho topping mạnh tay hơn. Thực khách có thể đến trải nghiệm trực tiếp để cảm nhận", cô nói với Tri Thức - Znews.

Trước đó, vào năm 2020, bánh tráng trộn Diva Cát Thy mở bán trên đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP.HCM). Nhớ cách nói chuyện vui vẻ, bánh tráng trộn tạo nên "cơn sốt" ẩm thực trong thời gian dài. Đến năm 2021, cô bất ngờ thông báo ngừng bán.

Năm 2022, "diva bánh tráng trộn" mở bán lại trên đường An Dương Vương (quận 6, TP.HCM) với mặt bằng rộng rãi, nhiều chỗ ngồi. Tuy nhiên, sau một năm hoạt động, quán cũng ngậm ngùi đóng cửa vì kinh doanh bấp bênh.

Về lượng khách, Diva Cát Thy thừa nhận "thời hoàng kim" đã qua, không còn cảnh khách đến ùn ùn, xếp hàng dài và bán vài trăm phần mỗi ngày. Hiện tại, lượng khách vừa đủ để duy trì thu nhập.

Diva Cát Thy (33 tuổi, sống tại TP.HCM) là nghệ sĩ lô tô tại đoàn Hương Nam. Ngoài ra, cô còn tham gia diễn xiếc và thủ vai trong nhiều web drama trên YouTube. Đến khi bén duyên với việc bán bánh tráng trộn, cô mới được nhiều người biết đến.