Báo Mỹ xếp hạng khách sạn, resort tốt nhất Việt Nam 2025

Travel + Leisure Luxury Awards Asia-Pacific 2025 vừa công bố bảng xếp hạng các khách sạn, khu nghỉ dưỡng nổi bật nhất tại Việt Nam, dựa trên bình chọn của độc giả.

Cảnh bình minh tại resort Regent Phú Quốc. Ảnh: Regent Phú Quốc.

Việt Nam tiếp tục giữ vững sức hút trên bản đồ du lịch châu Á với các bãi biển đẹp, di sản văn hóa phong phú cùng hệ thống lưu trú cao cấp ngày càng phát triển. Năm nay, nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng đã được vinh danh nhờ chất lượng dịch vụ và trải nghiệm dành cho du khách.

Tại hạng mục khu nghỉ dưỡng biển và đảo tốt nhất, dẫn đầu là InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort. Nằm trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng do kiến trúc sư Bill Bensley thiết kế nổi bật với hệ thống cáp treo kết nối các tầng, cùng ẩm thực tại nhà hàng La Maison 1888 đạt sao Michelin. Dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại HARNN Heritage Spa và các hoạt động khám phá thiên nhiên được đánh giá cao.

Nam diễn viên Lee Jong Suk cùng người thân và bạn bè tận hưởng thời gian vui vẻ tại khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang, năm 2024. Ảnh: @jongsuk0206.

Đứng thứ 2 là Regent Phú Quốc, nơi ghi điểm nhờ không gian hiện đại, sang trọng bên bãi biển hoang sơ. Xếp thứ 3 là Four Seasons The Nam Hai, với kiến trúc thanh lịch và dịch vụ tinh tế tại Hội An.

La Veranda Resort Phú Quốc - MGallery đứng ở vị trí thứ 4 với thiết kế mang phong cách Pháp cổ điển. Ở vị trí thứ 5, JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay gây ấn tượng với thiết kế độc đáo.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Six Senses Côn Đảo (thứ 6), Hyatt Regency Đà Nẵng (thứ 7), Villa Le Corail Gran Meliá Nha Trang (thứ 8), Anantara Quy Nhơn Villas (thứ 9) và InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort (thứ 10).

Tại hạng mục khách sạn ở khu vực vùng nông thôn (upcountry), Anantara Hội An Resort được xếp vị trí số 1. Khu nghỉ dưỡng bên sông Thu Bồn này kết hợp phong cách kiến trúc Pháp với không gian Việt Nam truyền thống, cách phố cổ Hội An chỉ vài phút đi bộ.

Zannier Hotels Bãi San Hô đứng thứ 2 nhờ không gian gần gũi thiên nhiên tại Phú Yên. Ở vị trí thứ 3 là Alba Wellness Valley by Fusion với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện. Hôtel de la Coupole—MGallery tại Sa Pa giữ vị trí thứ 4, gây ấn tượng với thiết kế cảm hứng từ thời trang Pháp.

Azerai La Residence, Huế nằm bên sông Hương trong một biệt thự Pháp thuộc địa từ những năm 1930, mang phong cách Art Deco pha nét hiện đại đặc trưng. Khách sạn với 122 phòng và suite, hồ bơi nước mặn, spa, phòng gym và thư viện đem đến không gian thư giãn trọn vẹn cho du khách khám phá cố đô. Ảnh: Azerai La Residence, Hue.

Azerai La Residence, Huế đứng thứ 5 với phong cách Art Deco đặc trưng.

Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Amanoi, Ninh Thuận (thứ 6), Avana Retreat, Mai Châu (thứ 7), Topas Ecolodge, Sa Pa (thứ 8), My Boutique Hotel & Spa, Sa Pa (thứ 9) và Melia Ba Vi Mountain Retreat (thứ 10).

Sofitel Legend Metropole Hanoi là khách sạn 5 sao cổ điển, xây từ năm 1901, nằm ở trung tâm Hà Nội. Khách sạn có hai khu Heritage và Opera, nổi bật với kiến trúc Pháp và boongke lịch sử. Ảnh: Sofitel Legend Metropole Hanoi.

Ở hạng mục khách sạn trong thành phố tốt nhất, vị trí số một tiếp tục thuộc về Sofitel Legend Metropole Hanoi. Khách sạn nằm ở trung tâm thủ đô, mang dấu ấn kiến trúc thuộc địa từ năm 1901, nổi bật với lịch sử lâu đời và danh sách khách mời nổi tiếng.

Đứng thứ 2 là Capella Hanoi với thiết kế mang âm hưởng nghệ thuật sân khấu. Park Hyatt Saigon xếp thứ 3, còn The Reverie Saigon giữ vị trí thứ 4 với không gian sang trọng.

Ở vị trí thứ 5 là Hôtel des Arts Saigon – MGallery, tiếp theo là InterContinental Hanoi Landmark72 (thứ 6), New World Saigon Hotel (thứ 7), Hilton Saigon (thứ 8), Potique Hotel Nha Trang (thứ 9) và Sheraton Saigon Hotel & Towers (thứ 10).

Tại hạng mục spa khách sạn tốt nhất, Tinh Wellness Sanctuary thuộc La Veranda Resort Phú Quốc - MGallery được bình chọn ở vị trí số 1.

Khu spa có diện tích 1.500m², thiết kế lấy cảm hứng từ Đông Dương, nằm giữa khu vườn xanh mát với tầm nhìn hướng biển. Nơi đây gồm tám phòng trị liệu, bốn phòng VIP với chủ đề đất, nước, gỗ, lửa và các dịch vụ xông hơi, thủy trị liệu. Du khách có thể lựa chọn giữa sáu liệu trình chăm sóc sức khỏe như Detox, hồi phục năng lượng, cùng các tiện ích như hồ bơi nước mặn, yoga shala, phòng gym và tiệm làm đẹp hữu cơ.

Banyan Tree Lăng Cô nằm giữa núi Trường Sơn và vịnh Lăng Cô, nổi bật với dịch vụ spa và trải nghiệm văn hóa địa phương. Ảnh: Banyan Tree Lăng Cô.

Xếp thứ 2 là Anantara Quy Nhơn Villas, nơi mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe gắn liền với thiên nhiên.

Vị trí thứ 3 thuộc về TIA Wellness Resort, nổi bật với các chương trình trị liệu và phục hồi sức khỏe toàn diện.

Đứng thứ 4 là Six Senses Côn Đảo, spa nằm giữa khung cảnh thiên nhiên nguyên sơ.

Regent Phú Quốc được bình chọn ở vị trí thứ 5 với hệ thống dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại.

Banyan Tree Lăng Cô xếp thứ 6, với các liệu trình trị liệu phong phú lấy cảm hứng từ y học phương Đông. InterContinental Đà Nẵng Sun Peninsula Resort đứng ở vị trí thứ 7.

Alma Cam Ranh nằm sát bên biển với tổ hợp giải trí, spa, nhà hàng và biệt thự nghỉ dưỡng, tọa lạc trên Bãi Dài, Cam Ranh. Ảnh: Alma Resort Cam Ranh.

InterContinental Phú Quốc Long Beach Resort giữ vị trí thứ 8 với dịch vụ spa cao cấp, kết hợp không gian thư giãn trong khuôn viên ven biển. Đứng thứ 9 là Alma Cam Ranh, nơi được biết đến với hệ thống trị liệu đa dạng và không gian yên tĩnh. JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay khép lại danh sách ở vị trí thứ 10.

Travel + Leisure Luxury Awards Asia-Pacific là giải thưởng thường niên do tạp chí du lịch Travel + Leisure Asia (trụ sở chính tại Mỹ) tổ chức. Bảng xếp hạng dựa trên bình chọn của độc giả, phản ánh sự phát triển mạnh mẽ của ngành lưu trú cao cấp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.