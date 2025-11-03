Bảo tàng Hàn Quốc 'vỡ trận' vì chiếc vương miện tặng Tổng thống Trump

Hàng nghìn người đổ về bảo tàng Gyeongju xem triển lãm 6 vương miện vàng Silla, một trong số đó là nguyên mẫu món quà Tổng thống Hàn Quốc tặng ông Trump bên lề APEC.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng bản sao vương miện Cheonmachong cho Tổng thống Trump bên lề hội nghị APEC. Ảnh: Reuters.

Ngày 3/11, Bảo tàng Quốc gia Gyeongju (Hàn Quốc) thông báo giới hạn số lượng khách tham quan triển lãm đặc biệt "Vương miện vàng Silla: Quyền lực và uy nghi" ở mức tối đa 150 người mỗi lượt, 2.550 người mỗi ngày trong tuần. Quyết định được đưa ra sau khi lượng khách tăng đột biến kể từ ngày mở cửa.

Chosun đưa tin triễn lãm quy tụ 20 cổ vật đại diện cho nền văn minh Silla, trong đó có 6 chiếc vương miện và thắt lưng vàng vốn là biểu tượng quyền lực tối thượng của các vị vua thời cổ đại.

Đây là lần đầu tiên sau 104 năm kể từ khi chiếc vương miện vàng đầu tiên được phát hiện tại mộ Geumgwanchong năm 1921, toàn bộ 6 chiếc mới được trưng bày cùng một chỗ.

Bộ sưu tập bao gồm các hiện vật từ Gyodong (đầu thế kỷ V), Hwangnamdaechong, Geumgwanchong, Seobongchong, Geumryeongchong và Cheonmachong (đầu thế kỷ VI), cùng nhiều trang sức vàng như khuyên tai, vòng tay, nhẫn.

6 vương miện vàng triều đại Silla lần đầu được trưng bày cùng lúc tại Bảo tàng Quốc gia Gyeongju, Hàn Quốc. Ảnh: News1.

Trong đó, vương miện vàng Cheonmachong, chiếc lớn nhất với chu vi 63 cm, chính là nguyên mẫu mô phỏng món quà mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp song phương bên lề Hội nghị APEC tại chính bảo tàng này hôm 29/10.

Mô hình vương miện vàng được cho là biểu trưng cho "kỷ nguyên mới của hòa bình và cùng phát triển giữa Hàn Quốc và Mỹ, như cách vương quốc Silla từng duy trì thời kỳ thịnh trị lâu dài", theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc.

Du khách chiêm ngưỡng vương miện và thắt lưng vàng từ lăng Cheonmachong, cùng khuyên tai, vòng tay và các món trang sức vàng khác. Đây chính là nguyên mẫu mô phỏng món quà mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung tặng Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Chosun.

Triển lãm được tổ chức nhân 80 năm thành lập Bảo tàng Quốc gia Gyeongju và Hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại chính thành phố này. Ngay trong ngày đầu mở cửa, hàng nghìn người từ khắp Hàn Quốc đổ về, tạo nên cảnh xếp hàng từ rạng sáng, có du khách khởi hành từ 4h sáng để kịp tham quan.

Dù bảo tàng đã phân luồng giữa khu trưng bày cố định và khu đặc biệt, lượng khách vượt xa dự kiến buộc ban tổ chức phát số thứ tự tại chỗ. Ngày đầu tiên, chỉ 2.000 người may mắn được vào, còn khoảng 3.000 người phải quay về khi vé hết sạch.

Giám đốc Bảo tàng Yoon Sang-deok nhận định những chiếc vương miện vàng Silla là đỉnh cao quyền lực và biểu tượng thẩm mỹ tinh tế nhất trong nghệ thuật trang sức cổ đại, không chỉ của Đông Á mà của cả thế giới.

"Triển lãm cũng là cơ hội để giới thiệu nền văn hóa vàng Silla, tinh hoa của văn hóa Hàn cổ, cội nguồn của K-culture, đến các nhà lãnh đạo toàn cầu tham dự APEC", vị đại diện nói.